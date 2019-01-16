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"Газпром" зірвав переговори щодо газу з Україною: "Нафтогаз" відреагував

1.7тЧитати матеріал російською

"Газпром" не попередив і жодним чином не обґрунтував свою відсутність на запланованих тристоронніх консультаціях щодо транзиту газу між Україною, Росією і Євросоюзом.

"У зв'язку з відсутністю російських експертів на консультаціях навряд чи можна очікувати фінальних домовленостей на політичному рівні на наступному тижні", – заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає "Європейська правда".

За його словами, участь у консультаціях із українського боку взяли представники "Нафтогазу", МЗС, Міненерговугілля і НКРЕКП, а з європейського – представники Європейської комісії.

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Учасники узгодили свої позиції під час тристоронніх переговорів, запланованих на 21 січня.

"Очікується, що в них візьмуть участь представники Єврокомісії, "Нафтогазу", МЗС, Міненерговугілля і НКРЕКП, з боку Росії – представники Міненерго РФ і "Газпрому", – резюмував Вітренко.

"Газпром" зірвав переговори щодо газу з Україною: "Нафтогаз" відреагував

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

"Газпром" зірвав переговори щодо газу з Україною: "Нафтогаз" відреагував

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
ГазпромНафтогаз України
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Комментарии на сайте не модерированы
Альгин Михаил
Альгин Михаил
"Петр Порошенко предостерег Германию"... Маразм крепчает.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Вислоухие, вы лишнее звено. Газпром теперь договаривается с Германией.
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
А смысл? Очевидно что не Еврокомиссия, не и украинская сторона не способны ни к компромиссу, ни к выполнению обязательств.
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