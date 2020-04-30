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30 квітня • оновлено в 13:54
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"Газпром" приготувався до обвалення попиту на газ

11.6т
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Російський монополіст "Газпром" приготувався до різкого обвалу попиту на експорт газу через пандемію коронавірусу та економічну кризу.

Такі цифри навів голова фінансово-економічного департаменту "Газпрому" Олександр Іванніков, передає РБК. За оцінками компанії, падіння становитиме 16,4%.

Середня вартість газу в разі постачання закордонним покупцям може знизитися ще значніше – з $210,6 за тисячу кубометрів до $133, тобто на 37%.

Прогнозу з падіння річної виручки топменеджер не дав. Однак старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко вказує, що якщо сценарій справдиться, то виручка зменшиться з $42 млрд доларів до $22 млрд, а рентабельність експортних операцій скоротиться вчетверо-вп'ятеро.

"Газпром" озвучив збитки

"Газпром" озвучив збитки

Як пояснив начальник департаменту аналізу "Газпром експорту" Андрій Зотов, який також брав участь у спілкуванні, до літа ціни на газ в Європі можуть знизитися до $70 за тисячу кубометрів, а взимку – досягти $120-130.

Раніше OBOZREVATEL писав, що світові ціни на газ будуть відновлюватися ще кілька років. "Газпром" чекають складні часи, тоді як українці можуть сподіватися на дешеві енергоресурси.

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Автор
Маргарита Лук'янець
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Газпром газ Новини Росії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дурачки, главный доход России от нефти, а не от газа... от нефти бюджет получал минимум в 3 раза больше, чем от газа...
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Экономика она циклична - после каждого падения - наступает обильный рост. Ну это у того кому есть что продавать. У Украины на продажу есть только чужой газ, нерабы и земля, из чего высокого качества только газ и земля (не чернобыльская).
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4
5
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Витёк Шендурович, и мохнатки...
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3
1
Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Ребята поймите - сколько бы газ и нефть не стоила, ни один цент СКОТ СКАЛЕНВСТАВАТЕЛЬНЫЙ из этих денег НЕ ВИДЕЛ И НИКОГДА НЕ УВИДИТ!!!! Ихнее дело стоять в стойле, засунуть рыло в корыто и тихо и спокойно пускать бульки!!! ВСЕ!
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7
3
Южный Гарик
Южный Гарик
Pruglo Sergey, а почему это кастрюлеголовые скот, должен что то видеть от продажи российской нефти и газа? Все деньги только в бюджет России, с которых мост в Крым построен, дороги реконструируются, куча федеральных программ по улучшению жизни россиян финансируетсЯ.... Вам только хрюкать и пахать на пана остается....
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