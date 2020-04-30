Російський монополіст "Газпром" приготувався до різкого обвалу попиту на експорт газу через пандемію коронавірусу та економічну кризу.

Такі цифри навів голова фінансово-економічного департаменту "Газпрому" Олександр Іванніков, передає РБК. За оцінками компанії, падіння становитиме 16,4%.

Середня вартість газу в разі постачання закордонним покупцям може знизитися ще значніше – з $210,6 за тисячу кубометрів до $133, тобто на 37%.

Прогнозу з падіння річної виручки топменеджер не дав. Однак старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко вказує, що якщо сценарій справдиться, то виручка зменшиться з $42 млрд доларів до $22 млрд, а рентабельність експортних операцій скоротиться вчетверо-вп'ятеро.

"Газпром" озвучив збитки

Як пояснив начальник департаменту аналізу "Газпром експорту" Андрій Зотов, який також брав участь у спілкуванні, до літа ціни на газ в Європі можуть знизитися до $70 за тисячу кубометрів, а взимку – досягти $120-130.

Раніше OBOZREVATEL писав, що світові ціни на газ будуть відновлюватися ще кілька років. "Газпром" чекають складні часи, тоді як українці можуть сподіватися на дешеві енергоресурси.

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