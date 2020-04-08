"Газпром" не встигне завершити "Північний потік-2" вчасно: в Україні озвучили план

Російський "Газпром" не встигне завершити проект "Північний потік-2" раніше 2021 року разом з тим Україна вже приготувалася до найгіршого сценарію розвитку ситуації.

Про це заявив глава оператора ГТС Сергій Макогон в інтерв'ю LIGA.net.

"Уже зараз очевидно, що "Газпром" не зможе закінчити цей проект раніше 2021 року. До нульового транзиту ми готові. І наша програма оптимізації спрямована на підготовку до цього сценарію", - заявив Макогон.

Ілюстрація gazprom.ru

Він розповів, що Україна не припиняє боротися проти "Північного потоку-2" і розраховує на підтримку американських і європейських партнерів, бо проект несе ризики не тільки для України, але і для всієї Європи підвищуючи її залежність від поставок газу з РФ.

"Паралельно ми працюємо над розвитком альтернативних способів використання нашої ГТС. Ми запустили транзит через Україну між європейськими країнами і розглядаємо можливість поставок американського LNG через Польщу і далі у країни Східної Європи. Також я бачу великий потенціал у розвитку бізнесу з сезонного зберігання газу в українських ПСГ", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч підтвердив, що газопровід "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України, – загроза для Європи.

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