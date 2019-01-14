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Газова незалежність України: названо важливу умову

1.1тЧитати матеріал російською

Можливість України самостійно забезпечувати себе газом зараз залежить тільки від приватних інвесторів. Вони повинні якомога активніше нарощувати власний видобуток.

Про це в ефірі ObozTV розповів енергетичний експерт Олексій Дубовський. Він нагадав, що газове самозабезпечення України мало відбутися у 2020 році, але плани "Стратегії-2020" були зірвані.

"Зараз "Держгеонадра" буде продавати ліцензії та дозволи на аукціонах ProZorro. Вже виставлено перші ліцензії, потім у кінці січня будуть виставлені ще. Відповідно, чим більше зайде інвесторів і видобувних компаній, тим більше пробурять свердловин і тим швидше ми вийдемо на самозабезпечення", – пояснив Дубовський.

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"І якщо "Укргазвидобування" та інші приватні компанії будуть великими темпами нарощувати видобуток, то через кілька років ми дійсно можемо домогтися цього", – підсумував експерт.

Газова незалежність України: названо важливу умову

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 листопада газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якщо б уряд не пішов на такі дії, країні загрожував би дефолт.

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Теми
ринок газуВидобування газуЦіна на газПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олексій Дубовський
Місце
Україна
Теги
газНафтогаз УкраїниУкртрансгаз Україна
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Так склалося в Україні , що «Держгеонадра» перетворилися на найбільш корумповану структуру, яка разом з «Нафтогазом» повністю підпорядкована олігархам і має єдину мету існування - «видобуток» корупційних коштів.
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