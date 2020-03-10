Fitch напророкував падіння гривні в 2020 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні в 2020 році.

До ослаблення української валюти призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики, йдеться у прес-релізі агентства.

Крім того, на гривню вплине ширший дефіцит рахунку поточних операцій і зростання глобальної невизначеності.

Fitch також очікує прискорення зростання української економіки до 3,5% в 2020 році і 3,8% – в 2021 році завдяки приватному споживанню та інвестиціям.

"Переглянутий варіант законодавства про ринок землі буде позитивним чинником для економічного зростання в найближчому майбутньому за рахунок збільшення споживання і очікуваного збільшення попиту на кредити для сільськогосподарського сектора", – відзначили представники агентства.

Водночас прогнозується, що масштаби потенційних інвестицій і підвищення продуктивності будуть обмежені через заборону на участь в ринку землі іноземних інвесторів.

До ослаблення української валюти призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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