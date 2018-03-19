Фірташу повернули 2 млн, відсуджені вкладником його банку

Апеляційний суд Івано-Франківської області задовольнив апеляційну скаргу олігарха Дмитра Фірташа і скасував рішення Івано-Франківського міського суду, яким було задоволено позов вкладника банку "Надра" і з бізнесмена були стягнуті 1,9 млн грн. на користь позивача.

Задовольняючи позов вкладника банку "Надра" в листопаді 2017 року, суд першої інстанції виходив з того, що саме з вини Фірташа як власника істотної участі "Надра" цей банк був віднесений до категорії неплатоспроможних, передає Finbalance.

Суд вирішив, що оскільки бізнесмен не прийняв своєчасних заходів щодо запобігання настання неплатоспроможності банку, не надав реальної фінансової підтримки банку, це призвело до подальшого погіршення фінансових показників його діяльності та завдало шкоди позивачеві.

Замість цього суд апеляційної інстанції не погодився з таким висновком.

"Вимагаючи відшкодування збитку з власників істотної участі банку і/або їх керівників, позивачу потрібно перш за все довести факт заподіяння йому шкоди заподіювача такої шкоди, розмір такої шкоди, докази невиконання зобов'язань і причинно-наслідковий зв'язок між невиконанням зобов'язань власниками істотної участі та заподіяною шкодою" , - сказано в рішенні суду від 6 березня.

Відзначається, що суд першої інстанції на зазначене уваги не звернув і не врахував, що сума неповерненого вкладу (депозиту) може становити розмір збитків, які відповідно до ст. 611 ГК України підлягають стягненню на користь кредитора з власників істотної участі за мінусом виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тільки після застосування всіх можливих, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" заходів, спрямованих на повернення коштів вкладникам і тільки якщо коштів отриманих Фондом в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку не вистачить для повного задоволення всіх вимог позивача, як кредитора в даній процедурі.

Детальніше про дану справу можна прочитати в матеріалі "Обозревателя" .