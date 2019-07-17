Фірташа не видадуть США: в Австрії зробили несподівану заяву

Екстрадиція українського олігарха Дмитра Фірташа у Сполучені Штати затягнеться довше, ніж до осені.
Про це "Голосу Америки" повідомили в Земельному суді Відня у кримінальних справах. Зазначається, що нині конкретної дати екстрадиції поки немає.
"Обвинувачений звернувся про відновлення справи й подав безліч документів. Згідно з австрійським процесуальним кодексом, можна давати дозвіл на повторне відкриття справи, що й було зроблено. З огляду на кількість інформації і нові докази, які додали до справи, буде потрібен якийсь час для оцінки запиту на повторне відкриття. Втім, рішення суду знову може бути предметом оскарження. Тому навіть після того, як судді ухвалять рішення в повторно відкритій справі, я не думаю, що вона буде завершена", — повідомила речниця суду Крістіна Зальцборн.
Карикатура Андрія Петренка
petrenko.uk
На запитання-уточнення, скільки часу може тривати весь процес, вона відповіла: "Думаю, розгляд справи затягнеться довше, ніж до осені. Все залежить від часу процедури повторного відкриття справи".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив в екстрадиції українського олігарха в Іспанію.
Фірташа звинувачували у хабарі в розмірі 18,5 млн доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Олігарх заперечує звинувачення проти нього.
Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Також юристи бізнесмена заявили, що їхнього клієнта нібито взагалі не звинувачували у США.
25 червня 2019 року Верховний суд Австрії погодився екстрадувати Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.
Пізніше стало відомо, що якщо його екстрадують у США, то олігархові загрожує там понад 80 років в'язниці з конфіскацією майна.
16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер ухвалив остаточне рішення про екстрадицію у США Фірташа. Його адвокати звернулися щодо відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Тому екстрадиції не буде, поки не з'явиться нове рішення суду в цій справі.
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