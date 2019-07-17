Фірташа не видадуть США: в Австрії зробили несподівану заяву

Екстрадиція українського олігарха Дмитра Фірташа у Сполучені Штати затягнеться довше, ніж до осені.

Про це "Голосу Америки" повідомили в Земельному суді Відня у кримінальних справах. Зазначається, що нині конкретної дати екстрадиції поки немає.

"Обвинувачений звернувся про відновлення справи й подав безліч документів. Згідно з австрійським процесуальним кодексом, можна давати дозвіл на повторне відкриття справи, що й було зроблено. З огляду на кількість інформації і нові докази, які додали до справи, буде потрібен якийсь час для оцінки запиту на повторне відкриття. Втім, рішення суду знову може бути предметом оскарження. Тому навіть після того, як судді ухвалять рішення в повторно відкритій справі, я не думаю, що вона буде завершена", — повідомила речниця суду Крістіна Зальцборн.

Карикатура Андрія Петренка petrenko.uk

На запитання-уточнення, скільки часу може тривати весь процес, вона відповіла: "Думаю, розгляд справи затягнеться довше, ніж до осені. Все залежить від часу процедури повторного відкриття справи".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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