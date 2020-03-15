Головна проблема РФ, яку Москва змушена вирішувати у зв'язку з українським питанням, – це санкції.

Таку заяву в інтерв'ю "Апострофу" зробив російський політичний діяч, кандидат юридичних наук Марк Фейгін. "У Москви є тільки одна вразливість – санкції... Тобто Кремлю потрібно хоч поетапно, але пом'якшення цих санкцій. Американські санкції пом'якшити неможливо, тому що це знаходиться в зоні відповідальності не президента Трампа, а Конгресу", – сказав він.

За його словами, в Європі ситуація з економічним тиском на Росію "дуже маніпулятивна" і багато країн схиляються до того, щоб пом'якшити санкції за будь-якого формального приводу.

"Формальним приводом буде проведення виборів, визнання особливого статусу і – ну, ось же, дивіться, процес йде, потрібно цей процес простимулювати. Так само відбувалося з поверненням делегації Росії в ПАРЄ. Вони домовилися про це заздалегідь, мовляв, ви нам віддаєте моряків у виконання рішення Гамбурзького морського трибуналу, а за це ви отримаєте місце в ПАРЄ назад", – вважає Фейгін.

Марк Фейгін Фото: Апостроф / Дмитро Олійник

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Росії Володимир Путін зробив різку заяву про санкції, введені проти країни через анексію українського Криму. "Та плювати на них, на ці санкції", – сказав він.

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