Головна Новини
16 березня • оновлено в 01:09
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Фейгін назвав санкції єдиною вразливістю Росії

1.9т
Читати матеріал російською

Головна проблема РФ, яку Москва змушена вирішувати у зв'язку з українським питанням, – це санкції.

Таку заяву в інтерв'ю "Апострофу" зробив російський політичний діяч, кандидат юридичних наук Марк Фейгін. "У Москви є тільки одна вразливість – санкції... Тобто Кремлю потрібно хоч поетапно, але пом'якшення цих санкцій. Американські санкції пом'якшити неможливо, тому що це знаходиться в зоні відповідальності не президента Трампа, а Конгресу", – сказав він.

За його словами, в Європі ситуація з економічним тиском на Росію "дуже маніпулятивна" і багато країн схиляються до того, щоб пом'якшити санкції за будь-якого формального приводу.

"Формальним приводом буде проведення виборів, визнання особливого статусу і – ну, ось же, дивіться, процес йде, потрібно цей процес простимулювати. Так само відбувалося з поверненням делегації Росії в ПАРЄ. Вони домовилися про це заздалегідь, мовляв, ви нам віддаєте моряків у виконання рішення Гамбурзького морського трибуналу, а за це ви отримаєте місце в ПАРЄ назад", – вважає Фейгін.

Марк Фейгін

Марк Фейгін

Фото: Апостроф / Дмитро Олійник

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Росії Володимир Путін зробив різку заяву про санкції, введені проти країни через анексію українського Криму. "Та плювати на них, на ці санкції", – сказав він.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Санкції проти Росії
Особа
Марк Фейгін
Місце
Росія
Тег
санкции
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Любой народ возьми - никто не хочет вoeвать, все хотят мира. Кроме т.н. укроиньцев. Эти готовы убивать своих сограждан до бесконечности и дохнуть сами, лишь бы с России санкции не сняли. Какая-то чёрная комедия - я сдохну, но вред соседу нанесу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Только ДУРАва могла такое написать: политический деятель - Фейгин
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги