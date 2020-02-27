Всім жителям Гонконгу дадуть по $1200 і здешевлять оренду: стало відомо, чому

Влада Гонконгу вирішили вирішили подарувати постійним мешканцям по $1200. А ще для них знизять податки і здешевлять оренду житла.

На виділення допомоги в бюджеті вже заклали гроші для більш 7 млн осіб, повідомляє BBC. Місцева влада пояснила це бажанням допомогти жителям і підтримати економіку, яка переживає непрості часи через регулярні протести та епідемію коронавірусу.

Станом на 26 лютого в Гонконгу зафіксовано 81 випадок інфікування коронавірусом, два з них – смертельні.

Пільги для жителів Гонконгу

"Наша економіка цього року стикається з величезними проблемами", – наводить сайт слова міністра фінансів Гонконгу Пола Чана.

"Після ретельного аналізу ситуації я вирішив перерахувати по 10000 гонконзьких доларів ($1280) всім постійним жителям старше 18 років. Мета – заохотити споживання і зняти фінансовий тягар", – додав міністр.

Влада також має намір знизити плату за оренду житла, а також податки на майно і зарплату. Крім коронавірусу і протестів, на погіршення економічного становища регіону відчутно впливає і торгова війна Китаю і США. Раніше влада створила фонд допомоги для галузей економіки, які сильно постраждали через спалах коронавірусу – зокрема, мова йде про готельно-ресторанну і туристичну галузі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах нового коронавірусу 2019 nCoV серед китайського населення в Гонконзі панує паніка – люди простоюють в чергах по кілька годин, щоб купити маски і продукти для підвищення імунітету.

В середині лютого співробітники охорони здоров'я Гонконгу частково евакуювали жителів багатоквартирного будинку через побоювання, що коронавірус міг бути переданий по трубах будівлі.

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