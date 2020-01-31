Зеленський підписав зміни до закону "Про працю": чого чекати українцям

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 січня, підписав закон, який пом'якшує покарання для роботодавців за порушення норм Кодексу законів про працю.

Про це йдеться на сторінці законопроєкту №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)" на сайті Верховної Ради.

Закон вносить зміни до статті 265 КЗпП. У пояснювальній записці до документа зазначається, що його метою є "зменшення економічно необґрунтованих штрафних санкцій за порушення норм трудового законодавства і зупинка процесу ліквідації малого та середнього бізнесу в Україні в зв'язку із застосуванням нищівних за своїм розміром штрафних санкцій".

Так, у разі допущення працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків буде застосовується письмове попередження (раніше штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати).

Якщо ж таке порушення буде скоєно повторно протягом року, то до такого роботодавця буде застосовуватися штраф у чотириразовому розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Зменшуються штрафи (до двократного розміру мінімальної заробітної плати) за відмову виплачувати мінімальну зарплату працівникам, призваним на військову службу.

За недопуск до перевірки виконання роботодавцем вимог законів про працю, пропонується встановити штраф у восьмикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

За всі інші порушення вимог трудового законодавства до роботодавців буде застосовуватися письмове попередження. Якщо протягом року з дати виявлення правопорушення воно буде скоєне повторно, буде застосовуватися штраф у розмірі мінімальної заробітної плати працівника.

Зеленський підписав зміни до закону "Про працю"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

На сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП).

У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників. Через це частина громадян розкритикувала проєкт.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність прийняття нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

Фінальний варіант змін до Трудового кодексу, розроблений Кабміном, зберіг скандальні норми щодо звільнення працівників і понаднормової праці.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що новий Трудовий кодекс не дозволяє роботодавцю звільняти співробітників без пояснення причини.

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