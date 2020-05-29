Президент України Володимир Зеленський підписав закон про усунення дискримінації по колу платників.

Як передає пресслужба Офісу президента, зміни до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" Верховна Рада прийняла 13 травня.

"Закон передбачає звільнення самозайнятих осіб, фізичних осіб-підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе єдиного соціального внеску за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, з 1 січня 2021 року", сказано в повідомленні.

Крім того, скасовується обов’язок фізичних осіб-підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку).

"Закон дозволяє державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями, які не здійснювали такої діяльності та не отримували доходів за період, починаючи з 2017 року, шляхом списання їм сум недоїмки з єдиного соціального внеску, а також штрафів і пені, нарахованих на такі суми, за умови подання ними відповідно до закону необхідних документів", – відзначається в повідомленні.

Зеленський підписав закон щодо ЄСВ

Як писав OBOZREVATEL, в квітні надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) зменшилися на 3,8%, що відбулося вперше з 2016 року. Було отримано 22,59 млрд грн, що на 882 млн грн менше, ніж рік тому в цей же місяць.

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