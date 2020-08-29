Зеленський підписав закон про підвищення мінімалки в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

За цей документ парламент проголосував на позачерговій сесії 25 серпня, повідомив сайт глави держави ввечері в суботу, 29 серпня.

" З урахуванням зростання мінімальної зарплатні Кабінет Міністрів 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня цього року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн.

Додаткові видатки на оплату праці через підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС забезпечено за рахунок економії бюджетних видатків, передбачених у бюджеті на обслуговування державного боргу", – написано в повідомленні.

За словами Зеленського, другим етапом підвищення мінімалки стане її збільшення до 6 тисяч гривень з 2021 року і потім до 6,5 тисяч.

"Це ті кроки, які ми можемо зробити в напрямку гідного рівня життя українців. З підвищенням мінімальної заробітної плати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їх посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків", – зазначив Зеленський.

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