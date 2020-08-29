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Зеленський підписав закон про підвищення мінімалки в Україні

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Особисті фінанси
4,0 т.

  • З 1 вересня мінімальна зарплата складе 5 тисяч гривень

  • З 2021 роки її планують підвищити до 6 тисяч

  • Президент назвав це кроком до гідного життя українців

Зеленський підписав закон про підвищення мінімалки

Зеленський підписав закон про підвищення мінімалки. колаж Обозревателя

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

За цей документ парламент проголосував на позачерговій сесії 25 серпня, повідомив сайт глави держави ввечері в суботу, 29 серпня.

" З урахуванням зростання мінімальної зарплатні Кабінет Міністрів 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня цього року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн.

Додаткові видатки на оплату праці через підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС забезпечено за рахунок економії бюджетних видатків, передбачених у бюджеті на обслуговування державного боргу", – написано в повідомленні.

За словами Зеленського, другим етапом підвищення мінімалки стане її збільшення до 6 тисяч гривень з 2021 року і потім до 6,5 тисяч.

"Це ті кроки, які ми можемо зробити в напрямку гідного рівня життя українців. З підвищенням мінімальної заробітної плати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їх посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків", – зазначив Зеленський.

Раніше OBOZREVATEL зібрав головні плюси і мінуси від підвищення до 5000 грн мінімальної зарплати в Україні.

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