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12 жовтня • оновлено в 11:24
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Зарплати підвищать на 40%? "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт

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В Верховна Раді депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер зареєстрував законопроєкт №2250, який повністю скасує оподаткування з зарплат працівників молодше 27 років. Таким чином, роботодавці зможуть, не збільшуючи фонд оплати праці, підвищити зарплати на 40%.

Відповідний законопроект під номером 2250 зареєстрований на сайті Ради. Як пояснює парламентарій, значна кількість випускників виїжджають за кордон на "заробітки" через те, що не змогли працевлаштуватися в Україні. Звільнення від податків нібито дозволить збільшити число робочих місць для випускників навчальних закладів.

Зарплати в Україні

Зарплати в Україні

Еспресо.TV

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"Ситуація дуже критична": в "Слузі народу" зізналися щодо зарплат вчителів

"Законопроєктом пропонується звільнити роботодавців від сплати єдиного соціального внеску за працівників, які не досягли 27-річного віку. Також пропонується встановити нульову ставку податку на доходи фізичних осіб для працівників у віці до 27 років", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

При цьому таке рішення може вдарити і по пенсіонерах, які отримують виплати за рахунок податків з працюючих, і по бюджетам різних рівнів, які фінансуються за рахунок податки на доходи фізосіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в проекті Державного бюджету на 2020 рік зазначено, що в Україні мінімальна заробітна плата в наступному році має зрости на 550 гривень. Таким чином, розмір мінімальної зарплати становитиме 4723 гривні.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
зарплата законопроект трудовая миграция
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Хорошее начинание- поощрение льготным налогообложением . Нужно только чтобы последствия просчитал опытный финансист... Потому, что расчет: мин.з/пл х 18% = 751.14 коп. Стоит ли из-за этого мизера оставаться тем, кто получать собирается в два-три раза больше? Правда, у тех кто уехал и расходы в 2-3 раза выше. Не лучше оставаться и участвовать в построении справедливого государства и для себя и для своих родных?!
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