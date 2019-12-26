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27 грудня • оновлено в 00:41
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"Більшість – прості хлопці": Арахамія виступив за підвищення зарплат депутатам до 100 тисяч

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Нардеп і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зарплата депутатів Верховної Ради повинна становити від 70 до 100 тисяч гривень.

Таку думку він висловив у коментарі виданню НВ. "Зарплата депутата повинна бути вища, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми – від 70 тис. грн до 100 тис. грн", – сказав він.

Арахамія додав, що виплати депутатам це "дуже делікатне питання" і сказав, що не може дати однозначну відповідь, "чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно".

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Сам глава фракції СН назвав себе "небідних людиною" і повідомив, що може собі дозволити не думати про зарплату. За словами Арахамії, він витрачає її на благодійність.

"А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість – це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину", – підсумував він.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

Раніше OBOZREVATEL писав, скільки отримують топ-чиновники в Україні. Середня зарплата керівництва великих державних компаній обчислюється сотнями тисяч гривень на місяць.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу політика зарплата Верховна Рада України
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Простые ребята не голжны стоить дорого. За что им платить?
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Гоша Злой
Гоша Злой
пятерика в конверте разве не достаточно зеленым соплежуям?
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Иванович Василий
Иванович Василий
А вот этого кадра - сдерживайте всеми силами! Именно такие "стотысячники" и способны создавать подобие властей РФ и Украины. Он спутал "более высокую оценку в голосовании" с "более высокими ожиданиями", якобы требующими более высокой соответствующей ожиданиям зарплаты. Так как: ожидания у общества более высокие были - КАК РАЗ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ТАКОГО РАЗРЫВА МЕЖ ИХ ДОХОДАМИ И ДОХОДАМИ ДЕПУТАТОВ! И подсовывателей своих идей под якобы идеи общества, голосовавшего за кого-то как за своего депутата - надо смело одергивать с их враньем. Поздравляю его, соврамши - как говорил герой Булгакова!
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