"Більшість – прості хлопці": Арахамія виступив за підвищення зарплат депутатам до 100 тисяч

Нардеп і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зарплата депутатів Верховної Ради повинна становити від 70 до 100 тисяч гривень.

Таку думку він висловив у коментарі виданню НВ. "Зарплата депутата повинна бути вища, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми – від 70 тис. грн до 100 тис. грн", – сказав він.

Арахамія додав, що виплати депутатам це "дуже делікатне питання" і сказав, що не може дати однозначну відповідь, "чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно".

Сам глава фракції СН назвав себе "небідних людиною" і повідомив, що може собі дозволити не думати про зарплату. За словами Арахамії, він витрачає її на благодійність.

"А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість – це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину", – підсумував він.

Давид Арахамія

Раніше OBOZREVATEL писав, скільки отримують топ-чиновники в Україні. Середня зарплата керівництва великих державних компаній обчислюється сотнями тисяч гривень на місяць.

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