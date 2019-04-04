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Заплатять понад тисячу за годину: українців заманюють у нову схему

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Українців затягують в нову шахрайську схему. У метро та інших громадських місцях з'явилися оголошення з пропозицією за 1,4 тис. грн підписати довіреність на покупку авто. Відповідальність за це авто буде нести той, на чиє ім'я його оформили.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, якщо за допомогою підписаного договору авто ввезуть на територію України і не розмитнять, той, на чиє ім'я оформили транспортний засіб, може заплатити штраф в розмірі до 170 тис. грн.

"Хтось від імені повіреного буде здійснювати юридично значимі дії: купувати автомобілі за кордоном, провозити їх через митницю, ставити на облік (а може і не ставити). Швидше за все, представляючись, власне, повіреним брати гроші від бажаючих також швидко і дешево "купити б/в автомобіль за кордоном", від імені повіреного підписувати договори та інші зобов'язання. Або набрати під "схему" передоплати від потенційного кола покупців, щоб зникнути з їхнього життя назавжди", – пояснює адвокат, партнер KACGroup Тетяна Кузьмич.

Заплатять понад тисячу за годину: українців заманюють у нову схему

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За 1,4 тис. грн українців намагаються втягнути в шахрайську схему, за яку потім доведеться відповідати. При цьому, штраф в 170 тис. грн – не найгірший варіант розвитку подій. Якщо автомобіль кілька разів продадуть різним людям, реальному власнику, для якого авто купили за кордоном, доведеться доводити, що до зазначеної схемою він не має відношення.

Раніше OBOZREVATEL писав про найпоширеніші схеми обману при купівлі товарів в мережі. До речі, в інтернеті також можна купити вже готові варіанти "розводу".

Юрист Олександр Плахотник нагадує: за шахрайство українцям загрожує реальний термін – до 5 років в'язниці. Якщо ж схему провернули групою осіб, при цьому постраждалі зазнали значних збитків, за ґрати можуть відправити на 12 років.

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Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Теги
шахраїсхема обману
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