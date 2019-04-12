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Залишилося кілька тижнів: у кого в Україні заберуть субсидії

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В Україні в травні субсидії перерахують з урахуванням оновлених доходів. При цьому частина українців позбудеться знижки.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, ті, хто після монетизації накопичив борг як мінімум у розмірі 340 грн, допомогу на наступний період надавати не будуть. І якщо раніше для того, щоб відібрали субсидію, потрібно було мати заборгованість як мінімум за два місяці, зараз достатнього й одного.

Як заявляють комунальні підприємства, серед пільговиків є велика кількість тих, хто гроші (субсидію) отримав, але за комуналку не заплатив. Наприклад, за даними "Київтеплоенерго", половина їхніх споживачів із субсидією або не заплатили за опалення і гарячу воду, або заплатили частково.

Залишилося кілька тижнів: у кого в Україні заберуть субсидії

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І якщо до травня вони повністю не погасять всю заборгованість, держава більше не буде виділяти їм гроші на оплату комунальних послуг.

Хто ще не отримує субсидію:

  • є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

  • машина віком до 5 років;

  • зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

  • Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Варто зазначити: раніше в Кабміні заявляли, що діюча форма монетизації субсидій – пробна. Якщо виявиться, що левова частка пільговиків гроші проїдає, а не використовує на оплату комуналки, правила можуть поміняти, і тоді "на руки" будуть видавати тільки заощаджену субсидію, а не всю суму одразу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Монетизація субсидій
Місце
Україна
Теги
субсидіїЖКХтарифи
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