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27 вересня • оновлено в 18:36
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Залишилися лічені дні: частину грошей перестануть приймати, але з'явиться нова купюра в Україні

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В Україні вже в жовтні перестануть приймати частину грошей. Монети номіналом одна, дві і п'ять копійок більше не будуть вважатися платіжним засобом. Зараз їх можна здати тільки в декількох банках.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Копійки краще обміняти в Ощадбанку, ПриватБанку та в "Авалі" – до 30 вересня 2022-го. Ті, хто не встигнуть здати кошти, більше не зможуть їх використати за призначенням.

"Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 і 5-ти, 25 копійок поки залишаться в готівковому обігу. Ними можна буде розплачуватися", – пояснили в НБУ.

Національний банк

Національний банк

Новини
Украина рискует остаться и без денег и земли

Також у жовтні з'явиться купюра номіналом 1000 грн. Глава НБУ Яків Смолій, презентуючи нововведення, пояснив: номінальні доходи українців збільшилися, гривня втратила частину своєї вартості, тому вже немає сенсу друкувати одну, дві, п'ять гривень. Вони швидко зношуються, а реальна купівельна спроможність цих купюр низька.

"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", – зазначає регулятор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада в березні 2018 року підтримала пропозицію на той момент президента України Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку і натомість призначити Якова Смолія.

У квітні 2017 року Валерія Гонтарева оголосила про відставку. Вона пішла в неоплачувану відпустку в кінці літа. 12 квітня з'явилася інформація, що пост керівника Нацбанку обійме або глава правління "Райффайзен Банк Аваль" Володимир Лавренчук, або Смолій.

З 11 травня 2017-го обов'язки глави НБУ виконував перший заступник голови регулятора Яків Смолій. Петро Порошенко також пропонував його як кандидатуру на нового главу НБУ.

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Тема
держгроші
Місце
Україна
Теги
бумажные деньги гривня
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Українець Андрій
Українець Андрій
"Гривня втратила частину своєї вартості, тому вже немає сенсу друкувати одну, дві, п'ять гривень" - тобто, знову станемо мільйонерами? А як людина зможе купити , приміром, коробок сірників, коли найменша купюра- металева 2грн.
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Надежда Надежда
Надежда Надежда
Українець Андрій, были миллионерами и булка хлеба стоила 3 тыс.гривен.... А вместо коробка спичек будете покупать - блок за 5 гр., или зажигалку...
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