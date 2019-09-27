Залишилися лічені дні: частину грошей перестануть приймати, але з'явиться нова купюра в Україні

В Україні вже в жовтні перестануть приймати частину грошей. Монети номіналом одна, дві і п'ять копійок більше не будуть вважатися платіжним засобом. Зараз їх можна здати тільки в декількох банках.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Копійки краще обміняти в Ощадбанку, ПриватБанку та в "Авалі" – до 30 вересня 2022-го. Ті, хто не встигнуть здати кошти, більше не зможуть їх використати за призначенням.
"Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 і 5-ти, 25 копійок поки залишаться в готівковому обігу. Ними можна буде розплачуватися", – пояснили в НБУ.
Національний банк
Також у жовтні з'явиться купюра номіналом 1000 грн. Глава НБУ Яків Смолій, презентуючи нововведення, пояснив: номінальні доходи українців збільшилися, гривня втратила частину своєї вартості, тому вже немає сенсу друкувати одну, дві, п'ять гривень. Вони швидко зношуються, а реальна купівельна спроможність цих купюр низька.
"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", – зазначає регулятор.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада в березні 2018 року підтримала пропозицію на той момент президента України Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку і натомість призначити Якова Смолія.
У квітні 2017 року Валерія Гонтарева оголосила про відставку. Вона пішла в неоплачувану відпустку в кінці літа. 12 квітня з'явилася інформація, що пост керівника Нацбанку обійме або глава правління "Райффайзен Банк Аваль" Володимир Лавренчук, або Смолій.
З 11 травня 2017-го обов'язки глави НБУ виконував перший заступник голови регулятора Яків Смолій. Петро Порошенко також пропонував його як кандидатуру на нового главу НБУ.
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