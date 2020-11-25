Якщо завтра локдаун: як компенсувати українцям їхні втрати

У матеріалі про "червоні гривні" (читали добре й багато, але зроблено не було нічого) я вже описував один із можливих способів економічного захисту в умовах пандемії; тут розвивається та ж тема під дещо іншим кутом, але з тією ж метою – мінімізувати втрати громадян через вимушене падіння доходів під час зростальних через коронавірус витрат.

Повсюдно поширюється інформація про захворюваність, кількість тих, хто одужав і помер, але водночас майже немає цифр щодо того, наскільки зросла смертність порівняно з періодом, що його можна зіставити за тривалістю, до пандемії і наскільки порівняно з ним же скоротилася середня тривалість життя практично водночас. Ця відсутність зрозумілої статистики дала привід прихильникам конспірології заперечувати реальну небезпеку пандемії та вважати її міфом, створеним у політичних або економічних цілях, доводилося навіть чути, що два незбагненні феномени – COVID-19 та, як і раніше, потужний, незважаючи на свою явну незабезпеченість, американський долар – колись впадуть обидва практично одночасно.

Не маючи інформації для того, щоб приєднатися до такої позиції або ж, навпаки, її відкинути, зазначу лише, що для загального розуміння ситуації поширення відповідних цифр у наш статистиколюбний пандемічний час було б справді корисним. Інакше все більше буде тих, хто впевнений, що "дурять усіх і всюди", просто "там" це роблять розумніше і знають навіщо...

Оскільки запах локдауну в Україні, та й не тільки у нас, стає все відчутнішим, альтернатива, яка з цим пов’язана, очевидна: або масове ще більше зубожіння, або якась компенсація спричинених вимушеним безробіттям (і захистом) фінансових втрат, що дасть змогу мінімізувати особисту шкоду й кожного окремо й країни загалом. Знову вставлю свої 5 копійок щодо цього.

Найбільш проста й чесна відповідь на запитання, де взяти, – намалювати, але важливо, що саме і в якій кількості. Якщо немає бажання замінити злидні інфляцією і, як наслідок, усе одно злиднями, то малювати треба не гроші, а точніше – не зовсім гроші.

Знову маю на увазі тимчасові (що діють до закінчення пандемічної кризи або хоча б локдауну) ерзац-сертифікати цільового призначення (на товари першої-другої необхідності, предмети харчування і все інше, без чого не можна обійтися, включно з усім, що пов’язано з медициною, а також повсякденним побутом і життєзабезпеченням) – можливо, навіть іменні/персоніфіковані (аби уникнути зловживань), що підлягають отоварюванню згідно з позначеним на них номіналом у державних, комунальних, а також приватних, але тих, що погодилися на незмінність цін (яка стосується і держ/комунпідприємств), точках продажу товарів та послуг, захищені на рівні грошових знаків (або на майже такому рівні), які не підлягають передачі, крім як за такої купівлі, не підлягають обміну ані на жодну з валют, ані на "нормальні" гривні і втрачають силу цілком і повністю без хоча б якої компенсації у певний день "Ч" (а ще краще вночі з оголошенням про це тоді, коли всі перед цим моментом "Ч" закрито, і дізнаванням в основному за принципом "а вранці вони прокинулися"), щоб ніхто нічого не накопичував, а тільки витрачав на те, що справді потрібно.

Тоді інфляційний сплеск від такої ерзац-сертифікат-емісії буде зведений до мінімуму й виразиться лише в тому, що вивільняться "звичайні" гроші, які без таких сертифікатів було б витрачено на те, що купили за ці сертифікати, але ця вивільнена грошова маса лише частково покриє загальне локдаунно-пандемічне зниження купівельної спроможності та скільки-небудь істотного зростання цін навіть на інші (не захищені вищевказаною ціновою стабільністю) товари/послуги не спричинить.

Передбачається до того ж, що поряд з описаними обмеженнями/умовами буде дотримано принципів розумної достатності й соціальної справедливості, про що далі. Але водночас відразу змушений застерегти, що, зрозуміло, ніяк не йдеться про те, що запропонований механізм – ідеальний. Ані пандемія, ані локдаун нічого ідеального не передбачають. Ідеться лише про якесь пом’якшення втрат – заміну вельми великої біди певною неприємністю.

Краще вже те, що здається фантастичним, але реально може врятувати, ніж та ненаукова фантастика від добре оплачених прожектерів, що вже стала звичкою.

Ще раз наголошу, що сертифікати такі грошима за великим рахунком не є, оскільки позбавлені функцій засобу платежу за боргами, засобу накопичення і світових грошей, та й функцію засобу обігу виконують дуже обмежено, до того ж – тимчасово. Але життя вони все одно полегшать, хоча й не викличуть якого-небудь різкого інфляційного сплеску.

Компенсації шляхом видачі таких сертифікатів повинні підлягати:

по-перше (але НЕ ЦЕ буде основним напрямом!), протягом періоду, на які сертифікати впроваджуються, податки з решти (дивом уцілілих) доходів фізичних осіб, включно, зокрема, з приватними підприємцями,— "прибутковий" (ПДФО) і військовий збір або ж єдиний податок — що всього лише дасть людям хоч щось через збільшену складність заробітку, якщо він узагалі залишився, і витратами, що зросли під час пандемії, але ще не компенсує саму втрату заробітку;

по-друге, і це буде головний напрям для сертифікатів, відшкодування (на жаль, часткове, як і у всіх соціальних компенсацій – пенсій, допомог тощо) втраченого заробітку, а про його розрахунок — буде нижче;

по-третє, певна частина життєзабезпечувальних соціальних виплат (пенсій, стипендій, допомог, т.д.), що відшкодовує підвищені витрати і встановлюється урядом.

Водночас відшкодування доходів, що втрачаються (конкретні цифрові параметри нехай знову ж таки визначить Уряд), має ґрунтуватися на таких принципах:

компенсуються не самі втрати, а погіршення умов , що викликає загрозу таких втрат, але якщо конкретна людина зуміла цієї загрози уникнути, вона не повинна отримувати менше, ніж не такі настирливі, це буде стимулом, інакше ж — навіщо метушитися? Тобто право на компенсації не повинно залежати від втрат: гірше стало всім, а хто успішно чинив спротив, повинен бути таким чином заохочений — не зменшується ж пенсія (хоча ганебні спроби були!), якщо пенсіонер ще й працює;

а ось від чого залежність розміру компенсації (компенсації погіршення умов для заробітку!) таки повинна бути, то це від податків, що сплачуються (адресатом відшкодування). Тих самих, які були в "по-перше". Тобто розмір цих податків, який фактично сплачувався протягом якогось встановленого періоду (12 місяців або 6 місяців – до пандемії або до локдауну) в середньому за місяць, не просто компенсується власне сам собою (що й було в "по-перше"), але й служить підставою для розрахунку (начебто зворотним рахунком) доходу, частина якого (згідно з урядовим нормативом) і повинна компенсуватися.

Скажімо, для тих, хто платив 18% + 1,5% (ЄСВ не враховується – адже право на пенсію залишається, ПДВ, акцизи та інші податки не враховуються теж – вони або непрямі, або з підприємств, а не з людей, або "розкішні"), сума цих податків ділиться на ставку 19,5%, помножується на 100% (тобто в результаті відбувається ділення на 0,195 – до речі, означає таке "ділення" фактично множення на 5,128) — і так виходить дохід, до якого застосовується норматив.

Сплачував єдиний податок 5% – значить, ділення буде на 5% із множенням на 100% (в результаті — множення на 20), але оскільки ЄП 5% береться не з доходу, а з усього обороту, то повинен ще бути якийсь коефіцієнт приведення (якщо мати на увазі рівне податкове навантаження, то він може становити в цьому разі 19,5 : 5 = 3,9 – тоді ставка, яка в 3,9 раза менша, компенсується обігом, до якого вона застосовується і який у 3,9 раза більший, тобто навантаження рівне, а якщо так, то ділити на 5, помножити на 100, а потім перейти від обігу до доходу діленням на 3,9 – дає в підсумку те ж ділення на 0,195, або множення на 5,128, що й для простих "подохідників"; до ФОПів "фіксованих" підхід, вочевидь, має бути аналогічним).

Принцип "зворотного рахунку з огляду на сплачений податок" міг би застосовуватися, між іншим, і для визначення стартової ціни під час приватизації неефективних підприємств: з податку – через його ставку – вихід на прибуток, а з прибутку – через коефіцієнт окупності – на вартість, але це вже пісня зовсім інша, хоч у цьому й схожа.

Так чи інакше, більше платив – більше отримав у важкий час, причому незалежно від особистих успіхів у боротьбі з кризою, вони, успіхи, – безплатний додаток, на них нічого не зменшується, бо ображати старанних недалекоглядно, приклад із пенсіонерами, які працюють, я вже навів.

Підходи, в принципі, можуть бути й іншими, але якийсь компенсатор примусового безробіття (нехай навіть — такими "недогрошима") абсолютно необхідний. Для виживання, для справедливості, для збереження економіки, тобто знову ж для виживання.