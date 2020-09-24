Які зарплати у президента України, прем'єра і міністрів: названо суми

В Україні оклад президента становить 28 тис. грн, при цьому міністр, прем'єр і віце-премрьер-міністри мають оклади в розмірі близько 55 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Оклад змінюється залежно від ситуації в економіці. Він становить п'ять середніх заробітних плат і може знаходитися біля позначки в 50 тис. грн. Саме на таку премію щоквартально і зможе розраховувати прем'єр Денис Шмигаль, коли змінять критерії виплати винагород.

До речі, міністр, прем'єр-міністр і віцепрем'єр отримують однакові оклади, але різні надбавки, зокрема й премії за результатами роботи, доплати за досвід тощо. У середньому міністри можуть заробляти до 80 тис. грн.

Якщо в уряді зарплати залежать від ситуації в економіці, то Офіс президента і сам глава держави мають фіксовані оклади. У Володимира Зеленського це 28 тис. грн на місяць плюс премії, а в глави його Офісу Андрія Єрмака 18 тис. грн.

У рази менше отримують пересічні чиновники. Найчастіше це мінімальна зарплата в 5 тис. грн. Наприклад, якщо ви хочете працювати провідним спеціалістом відділу пільг, житлових субсидій та державних соціальних допомог, то претендуєте на загальний дохід у 5000 грн.

Зеленський в кінці серпня підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року. Раніше OBOZREVATEL зібрав головні плюси і мінуси від підвищення до 5000 грн мінімальної зарплати в Україні.