Як українцям повинні перерахувати пенсії в березні: хто отримає найбільше і чому можуть зірвати виплати

В Україні вже найближчим часом повинні провести "осучаснення" пенсій за прикладом минулого року. Процес перерахунку прописаний у законі, але ось новий Кабмін Олексія Гончарука жодної команди ПФУ не давав.

Підвищення виявилося під великим питанням. Про те, скільки можуть отримати українці і чому виплати опинилися під загрозою – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому грошей можуть не дати

Кабінет міністрів досі не надав Пенсійному фонду нормативно-правові акти, без яких не можна провести осучаснення виплат, розповіли в пресслужбі відомства.

Ми також звернулися за відповіддю, чи буде осучаснення, і в саме Міністерство соціальної політики. Там запропонували написати письмовий запит і почекати п'ять днів відповіді, або ж запитати ще раз у Пенсійному фонді.

Справа в тому, що закон "Слуги народу" не переписали, тобто вони зобов'язані провести додаткове підвищення. Але ось чітких термінів у документі не вказали. У 2019-му перерахунок зробили в березні. Це пояснили тим, що тільки зараз з'являються дані статистики, на основі яких і проводять перерахунок.

Але чим пізніше підвищать, тим менше доведеться витрачати на осучаснення пенсій із бюджету.

Як повинні підвищити пенсії?

"Осучаснення" пенсій для всіх буде різним. Чим більше заробляли і довше працювали, тим вище буде осучаснення. Ідея полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка розраховується у формулі розрахунку пенсій.

Отже, пенсії в Україні рахуються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (у країні) * співвідношення власної зарплати до середньої в країні * стаж у роках *1%.

Справа в тому, що перший показник щорічно старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери з кожним роком стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Щоб виправити ситуацію, ще минула влада вирішила щорічно рівень середньої зарплати за три роки у формулі підвищувати на коефіцієнт. Цей коефіцієнт розраховується як сума 50% інфляції за минулий рік і середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки.

У середньому це від 8 до 12%.

Для прикладу, в 2019-му при такому ж перерахунку 8,1 млн пенсіонерів отримали надбавку – в середньому 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 грн отримали 2,5 млн осіб, від 400 до 700 грн – більш 1,5 млн, від 700 до 1000 грн – 500 тис. громадян. Ще 2 млн 100 тис. пенсіонерів, що мають великий трудовий стаж і пенсію нижче 1700 гривень, отримали разові виплати в розмірі 2410 грн.

Кого не торкнеться підвищення:

якщо фактичний розмір пенсії вищий, ніж розрахунковий;

якщо пенсію отримали за "спеціальними" умовами.

Найвищі пенсії в Україні отримують ті, хто мав особливі права. Це судді у відставці, нардепи на заслуженому відпочинку. Їх виплата може досягати більше 20 тис. грн. Уже кілька років в Україні діє обмеження – ніхто не має права отримувати пенсію вищу 10 прожиткових мінімумів. Наразі це 1497 гривень.

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