Як правильно купувати валюту за новими правилами: інструкція

Українці з 2019-го можуть купувати валюту не тільки в обмінниках і банках, а й онлайн. При цьому, купуючи валюту в пунктах обміну, необхідно обов'язково перевірити ліцензію і переконатися, що точка працює легально.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і на наступний день зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага купівлі валюти в банках – безпека. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим, як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюта в готівці. Цілком можливо, що на прохання продати вам $200-300 співробітник відділення запропонує прийти в інший день.

Купити долар в Україні

З цього року для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

Також варто враховувати мету покупки валюти. Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно купувати ту валюту, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще одразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто одразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші одразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тенденція на зміцнення курсу гривні, яка спостерігалася навесні, значно змінилася. Ситуація на валютному ринку може ускладнитися влітку.

Такий прогноз опублікував на своїй сторінці Facebook глава ради НБУ Богдан Данилишин. Так, курс долара перейшов до зростання в другій половині травня. За оцінками фінансиста, влітку українську національну валюту чекають чергові складності.

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