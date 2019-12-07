Як платити за комуналку на 30% менше: Гончарук дав відповідь

Українці можуть знизити суми в платіжках на 30%. Для цього необхідно провести термомодернізацію будинку, що дозволить знизити витрату тепла.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю виданню РБК. Так, більше 60% в платіжках, які приходять мешканцям багатоквартирних будинків, припадає на тепло і гарячу воду.

"Якщо це основна частина витрат, то щоб оптимізувати цю ситуацію, якщо я хочу знизити платіжку, потрібно починати з цього. Як це зробити? Там є дві складових – ціна тепла (в якій майже 80% становить ціна газу) і обсяг споживання", – сказав глава уряду.

Говорячи про термомодернізації, Гончарук зазначив, що "все історії з пінопластом, який ліпиться до стіни", створюють більше шкоди.

"Якщо серйозно говорити про термомодернізації багатоквартирних будинків в нашій країні, ми будемо економити приблизно від 25 до 60, іноді 70% тепла. Це означає, що в цій частині платіжка може знизитися на 30%, а в окремих випадках навіть удвічі", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд України поставив собі за мету зменшити втрати при споживанні тепла, гарячої води і опалення, а також інших ресурсів в будинках українців на 20%.

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