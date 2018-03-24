Як авіакомпанії обманюють українців: експерт розкрив деталі

Пасажири авіакомпаній в Україні нерідко стикаються з тим, що від них приховують їхні права, коли мова йде про скасування/затримки рейсів або відмову від перевезення. Тим часом, вони мають право вимагати компенсацію від авіакомпанії.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з транспортних питань В'ячеслав Коновалов.

"Треба чітко визначитися, з якої причини пасажир не був допущений на рейс. Якщо це овербукінг - продали більше квитків і не вистачає місць - це одна історія. Авіакомпанії намагаються примудритися і перевести це все в технічні накладки, якісь форс-мажори, нібито вони непричетні", - розповів експерт.

За словами Коновалова, стандартна формула компенсації пасажирам - вартість квитка плюс 250, 400 або 600 євро в залежності від дальності польоту - до 1,5 тис. км, до 3,5 тис. км і понад 3,5 тис. км. Перевізники можуть знизити суму компенсації на 50%, якщо в разі овербукінга посадять пасажира на рейс іншої авіакомпанії.

Як зазначив експерт, авіакомпанії "приховують права пасажирів, ховають у себе на сайті в найдальший кут".

"Якщо ви поскаржитеся до Державіаслужби на авіакомпанію, то авіакомпанію можуть оштрафувати на суму від кількох тисяч до кількох десятків тисяч гривень, за порушення прав пасажирів... Інше питання, що з нашою судовою системою можна роками вибивати ці кілька тисяч гривень компенсації", - повідомив він .

Також, зазначив Коновалов, Державіаслужба, не завжди стежить за дотриманням прав пасажирів.

"У повітряному кодексі прописано - в аеропорті стоїть будка, куди можна відразу ж скаржитися, де повинні чітко роз'яснювати права пасажирам, яким чином бланки заповнювати. Вони відправляють в довідкову, де сидить затюкана панянка, на яку покладено все на світі - і розклад, і компенсації та інші нюанси на зразок втрати багажу", - пояснив він.

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