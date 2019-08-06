"Я не голодранець": нардеп від "Слуги народу" відмовився розкрити свої статки

Новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський назвав себе гривневим мільйонером, але відмовився подавати декларацію про доходи в 2019 році.

Про це скандальний політик сказав в інтерв'ю сайту "Страна.юа". "Я ніколи не позиціонував себе як голодранець", — відповів нардеп, коли його запитали, як він відреагує, якщо його статками почнуть цікавитися ЗМІ або правоохоронці.

Він уточнив, що годинник, який був на його руці в момент інтерв'ю, новим коштував $2000.

Журналісти зазначають: влітку 2016 року ЗМІ, з посиланням на дані держреєстрів, писали, що Дубінський і його дружина володіють 8-ма автомобілями, 10-ма квартирами і 6-ма земельними ділянками. Дубінський тоді заявляв, що ці публікації – чорний піар у помсту за його розслідування.

За його словами, під час зустрічей із виборцями він користувався чужим старим "Фордом" (2002 р. в.) через погані дороги. Але скільки саме автомобілів у його гаражі, а також, скільки має квартир і на які гроші вони куплені, політик говорити відмовився. Трохи пізніше він уточнив, що володіє автомобілем 2006-го р. в., а дружина – 2011-го р. в.

Також Дубінський сказав, що не збирається подавати декларацію про доходи в 2019 році.

"У цьому році я не зобов'язаний її подавати. Були дострокові вибори, тому за законом не зобов'язаний подавати декларацію. Я дуже законослухняна людина, і подам її в 2020 році", – сказав нардеп від "Слуги народу".

Олександр Дубінський

Політик в інтерв'ю назвав себе мільйонером.

"Доларовим – ні. Гривневим – так. У цьому році у мене буде велика операція з продажу акцій. Можу сказати, що сума угоди становитиме декілька мільйонів гривень. Акціонерна угода не дозволяє мені розкрити деталі, але цієї суми вистачить, щоб п'ять років займатися депутатською діяльністю", – сказав Дубінський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місяць роботи президента Володимира Зеленського і співробітників ВП обійшовся бюджету України майже у 78 млн гривень.

А в липні помічник президента України Сергій Шефір сказав, що співробітники Офісу президента не збираються подавати податкові декларації, тому що "це дуже неприємна процедура".

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