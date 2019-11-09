Впливає кожен градус: коли українці можуть законно не платити за опалення

В Україні, відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги" дозволяє в окремих випадках комунальні послуги не оплачувати, або ж платити менше. Наприклад, якщо замість гарячої води – тепла, платити за неї по тарифу для гарячої не потрібно.
Температура повітря в опалювальному приміщенні повинна бути не нижче 18 градусів тепла. Якщо опалення включили, а в квартирі все одно холодно – платити за опалення за повною ціною не варто. Так, чинні норми встановлюють: якщо температура в приміщенні не вище 12 градусів, опалення можна зовсім не оплачувати. Відключати опалення можуть не частіше ніж раз на місяць і не довше, ніж на 12 годин.
Тариф на комуналку
Як платити за опалення:
18 градусів – повний тариф
17 градусів – 95% повного тарифу
16 градусів – 90% повного тарифу
15 градусів – 85% повного тарифу
14 градусів – 80% повного тарифу
13 градусів – 75% повного тарифу
12 градусів – 95% повного тарифу
Крім того, як пояснюють в Національній комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), гарячу воду можуть відключати не більш ніж на 6 годин на добу, при цьому період "без води" повинен становити не більше 30% місяці. Якщо зазначена норма порушується, за кожну добу сума в платіжках повинна зменшуватися на 3,3%. Остання норма також стосується і холодної води.
Як оплачувати гарячу воду:
75-50 градусів – повний тариф;
49-45 градусів – 90% повного тарифу;
44-40 градусів – 70% повного тарифу;
> 40 градусів – за тарифом на холодну воду.
Якщо замість гарячої води – тепла, пишіть заяви постачальнику, розповідає юрист Олександр Плахотник. Після цього його представник повинен прийти до вас додому і виміряти температуру, а після скласти акт і перерахувати суми в платіжках.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.
Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.
Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".
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