Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:24
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Вітренко відмовився розкрити справжню премію за перемогу над "Газпромом"

6.4т
Читати матеріал російською

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, який нещодавно повідомив про своє скорочення, відмовився називати точну суму премії за виграний у "Газпрому" Стокгольмський арбітраж.

За словами Вітренка, це – частина заробітної плати, конфіденційність якої прописана в трудовій угоді. Про це чиновник розповів "24 каналу" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Юрій Вітренко

Юрій Вітренко

Колаж

"Мало того, якщо я розголошу ці дані, то порушу умови контракту, і компанія тоді до мене може висунути претензії, оскільки, особливо з огляду на поточну ситуацію, це може бути підставою для звільнення, але через інші обставини. Тому я не буду цього робити", – сказав він.

Сума премії нібито була нижчою від оприлюдненої ЗМІ. "Сума... була неправильною. Вона була завищеною щодо мене. Така складається ситуація, що я не можу вийти і сказати: дивіться, це неправильно, ось мій контракт, там інша сума... Доводиться терпіти", – заявив Вітренко.

Він додав, що розуміє: премія величезна для більшості людей. "Тому я прекрасно розумію, що такі великі гроші є подразником", – зазначив виконавчий директор.

Він також заявив, що став доларовим мільйонером ще до приходу в "Нафтогаз". Раніше він працював в одному з найбільших інвестиційних банків у світі Pricewaterhouse Coopers, в Merrill Lynch.

"Я працював у Лондоні з дуже високою зарплатою і бонусами. Я потім був одним із керівників Фонду приватних інвестицій – це величезні гроші. У мене була власна компанія", – сказав Вітренко.

Нагадаємо:

  • За підсумками 2018-го глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заробив 286,5 млн грн. Із них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

  • Ще майже 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.

  • Премія Юрія Вітренка, за даними журналістів, склала 6 мільйонів.

  • Згідно з постановою суду, "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня виконавчий директор "Нафтогазу" повідомив, що його посаду скорочують. У компанії прокоментували, що причиною такого кроку стала оптимізація організаційної структури "Нафтогазу".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
ринок газу Стокгольмське рішення по газу Зарплати чиновників
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" видео газ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
92
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги