Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, який нещодавно повідомив про своє скорочення, відмовився називати точну суму премії за виграний у "Газпрому" Стокгольмський арбітраж.

За словами Вітренка, це – частина заробітної плати, конфіденційність якої прописана в трудовій угоді. Про це чиновник розповів "24 каналу" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Юрій Вітренко Колаж

"Мало того, якщо я розголошу ці дані, то порушу умови контракту, і компанія тоді до мене може висунути претензії, оскільки, особливо з огляду на поточну ситуацію, це може бути підставою для звільнення, але через інші обставини. Тому я не буду цього робити", – сказав він.

Сума премії нібито була нижчою від оприлюдненої ЗМІ. "Сума... була неправильною. Вона була завищеною щодо мене. Така складається ситуація, що я не можу вийти і сказати: дивіться, це неправильно, ось мій контракт, там інша сума... Доводиться терпіти", – заявив Вітренко.

Він додав, що розуміє: премія величезна для більшості людей. "Тому я прекрасно розумію, що такі великі гроші є подразником", – зазначив виконавчий директор.

Він також заявив, що став доларовим мільйонером ще до приходу в "Нафтогаз". Раніше він працював в одному з найбільших інвестиційних банків у світі Pricewaterhouse Coopers, в Merrill Lynch.

"Я працював у Лондоні з дуже високою зарплатою і бонусами. Я потім був одним із керівників Фонду приватних інвестицій – це величезні гроші. У мене була власна компанія", – сказав Вітренко.

Нагадаємо:

За підсумками 2018-го глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заробив 286,5 млн грн. Із них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Ще майже 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.

Премія Юрія Вітренка, за даними журналістів, склала 6 мільйонів.

Згідно з постановою суду, "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня виконавчий директор "Нафтогазу" повідомив, що його посаду скорочують. У компанії прокоментували, що причиною такого кроку стала оптимізація організаційної структури "Нафтогазу".

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