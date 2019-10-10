Витрачав більше, ніж заробляв: з'явилися скандальні дані про експрокурора АТО Кулика

Колишній військовий прокурор сил Антитерористичної операції Костянтин Кулик витратив на лікування в Німеччині 311 тисяч гривень і купив автомобіль Mercedes 600 1998 року випуску.

Про це з посиланням на розсекречені Національним агентством щодо запобігання корупції дані повідомляє Слідство.Інфо.

Так, у декларації вказано, що в 2015 році Кулик заробив майже 900 000 гривень і задекларував 160 000 гривен готівкою.

Розсекречені декларації Кулика

У 2016 році отримав майже вдвічі меншу зарплату – 480 000 гривен, і задекларував 200 000 готівкою. А також вказав, що користувався Mercedes-benz S600 1998 року.

У 2017 році прокурор задекларував 650 000 гривень зарплати і 200 000 гривень готівкою.

У 2018 році Кулик заробив понад 660 000 гривен. Також він задекларував 300 000 гривень подарунку від матері і 450 гривень гонорару від ПриватБанку. У 2018-му він витратив майже половину зарплати на лікування в Німеччині, а 81 000 гривен – на навчання дитини. Крім цього, Кулик придбав автомобіль Mercedes-benz S600, яким раніше користувався, за 48 000 гривен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше САП звинувачувала Кулика в незаконному збагаченні. На судові засідання він не з'являвся, відпочиваючи при цьому на елітному курорті.

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