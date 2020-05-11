Відключать гарячу воду і підвищать тариф на газ: що чекає українців влітку

В Україні тарифи на газ уже влітку будуть формуватися на ринкових умовах, із наступного тижня почнуть відключати гарячу воду, а ціни на електроенергію можуть зрости на третину вже найближчим часом.

Про те, як і коли зміниться комуналка в Україні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гарячу воду відключатимуть на тижні

У різних містах України в кращому разі на два тижні відключатимуть гарячу воду для того, щоб провести гідравлічні випробування. Вони потрібні для підготовки до наступного опалювального сезону. У Києві, наприклад, збиралися проводити випробування ще в квітні, але тоді таке рішення відстрочили, щоб дочекатися кінця карантину.

Його ж продовжили до 22 травня, так довго чекати не вийде. Тому вже з 12 травня в різних районах столиці почнуть на два тижні відключати гарячу воду (по черзі). Раніше в столиці заявляли, що пропонують Кабміну переглянути правила проведення робіт, щоб скоротити терміни відключення. Однак така пропозиція належного відгуку не отримала. Гарячу воду відключатимуть на два тижні.

"Ми розуміємо, що відсутність гарячої води – це дискомфорт, і перепрошуємо у киян за це. Однак іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає. Просимо з розумінням поставитися до цього кроку. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" і його співробітники будуть максимально якісно й оперативно виконувати ці роботи", – сказав заступник голови КМДА.

Під час гідравлічних випробувань трубопроводи заповнюють охолодженою водою під тиском на 25% вище нормативного. У такий спосіб знаходять "слабкі місця" в тепломережах.

Нові тарифи на газ

Уже з 1 липня 2020 року українці купуватимуть блакитне паливо за тими ж тарифами, що і промисловість. Кабмін продовжив спеціальні зобов'язання для "Нафтогазу", але тільки до літа. Ще цілий рік газ повинні продавати за встановленими тарифами постачальникам тепла і гарячої води, а ось сам газ українці оплачуватимуть за ринковою ціною.

Влітку блакитне паливо традиційно дешевшає через зниження попиту. Однак цього року ситуація може бути зворотною. З одного боку з'являться ринкові ціни, а з іншого – можливо, після карантину почне відновлюватися енергетичний ринок. З урахуванням рекордних запасів, уже влітку блакитне паливо може коштувати близько 4,3 грн за кубометр, припускає аналітик Єгор Комов. Це приблизно на 10-15% дорожче, ніж зараз.

Тарифи на електроенергію можуть вирости найближчим часом

Зараз українці в середньому платять за електроенергію майже 1,1 грн за кВт-годину. При цьому перші 100 кВт-годину коштують по 90 копійок, а кожен наступний – 1,68 грн. У НКРЕКУ ж пропонують усереднений тариф на рівні 1,4 грн. Тобто можливе подорожчання складе 30%.

Експертка у сфері енергетики Мирослава Качко впевнена: підвищувати тарифи населенню треба було ще в минулому році. З 1 липня 2019 року працює вільний ринок (саме його запуск і спровокував дисбаланс, тому що не була вирішена проблема заборгованостей), і, по ідеї, українці повинні були платити за "світло" за ринковими тарифами.

Однак Кабмін тоді ухвалив рішення заморозити підвищення і затвердив спеціальний указ. "Згідно із законом, підприємствам цю різницю між ринковим тарифом і тим, який тариф призначений, повинні компенсувати з бюджету. Зрозуміло, цього не відбувається. Зараз вартість електроенергії для населення не відповідає ринковому рівню, і ми повинні плавно йти від перехресного субсидування", – впевнена Качко.

Сім'я, яка зараз платить за електроенергію, припустимо, 200 грн у місяць, згідно з пропозицією НКРЕКУ, після перегляду тарифів повинна буде витратити 260 грн. Причому субсидіантам цю різницю повністю покриє держава, а от іншим доведеться переплатити.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал