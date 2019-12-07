"Ви зняли мої гроші": в Україні з'явилася нова схема шахрайства з банкоматами

В Україні з'явилася нова схема шахрайства. Злочинець нібито забуває свою карту в банкоматі, просить наступного клієнта дістати її, а потім разом зі спільниками звинувачує жертву в крадіжці коштів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як розповіла киянка Вікторія Паномарчук, жертвою нової схеми стала її мама. Вона на прохання молодої людини дістала його карту з банкомату (нібито, щоб "не з'їла машина"), а потім він разом зі свідком почав звинувачувати її в крадіжці 500 грн, погрожував поліцією і затіяв скандал. Жінці довелося віддати власні гроші.

"Мама збиралася купити подарунки до Нового року, накопичила на картці кілька тисяч. Біля банкомату стояли три людини. Коли підійшла її черга, вона помітила, що молодий чоловік, який знімав гроші перед нею, забув карту. Вона покликала його, він вже відійшов на кілька метрів. Він крикнув їй, щоб вона витягла картку, а то банкомат її зараз проковтне. Мама так і зробила", – розповідає Вікторія Паномарчук.

Поки жінка вставляла свою картку ззаду раптом пролунав обурений голос молодої людини: "А де мої гроші? Ви їх зняли!". Пенсіонерка нічого не могла зрозуміти. Тут же з'явилася жінка, яка заявила, що стояла неподалік і все бачила.

"Ця нібито свідок почала звинувачувати маму, що вона знімала гроші з картки, вона бачила, як мама засунула собі якісь купюри. Цей молодий чоловік теж насідав, кричав, що він перевірив баланс на телефоні, зникло 500 грн, і він викликає поліцію . Мовляв, на картці залишилися ваші відбитки. Мама була настільки приголомшена, що через п'ять хвилин просто дістала 500 грн з гаманця і віддала. Молода людина відразу ж зникла, а ця жінка ще продовжувала звинувачувати маму", – розповідає Вікторія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У шахраїв з'явився новий вид "розводу" людей, які продають свої речі на сайті оголошень OLX в Україні. Псевдопокупці хитрістю виманюють у своїх жертв дані банківських карток.

Також з'явилася інформація про нову схему шахрайства за допомогою СМС про зарахування на рахунок грошей.

Крім того, українців попередили про схему шахрайства, в якій задіяна людина, яка нібито втратила документи, і той, хто їх "знайшов".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал