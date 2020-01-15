Harley-Davidson і мільйони дружини: ексглава СБУ Грицак вперше оприлюднив декларацію

Колишній глава Служби безпеки України Василь Грицак вперше оприлюднив свою декларацію, яку подав 28 грудня 2019 року, перед звільненням зі спецслужби.

Дані з'явилися на сайті НАЗК після того, як законодавчо було знято заборону на розсекречення документів співробітників СБУ. Примітно, що Грицак став першим, хто це зробив.

Так, стало відомо, що його дружина Ольга володіє квартирою в Києві площею 79 кв. м і земельною ділянкою площею 2135 кв. м в Хотянівці Київської області. Також вона орендує земельну ділянку площею 1215 кв. м в тій же Хотянівці.

Грицак вперше оприлюднив декларацію

Сам Грицак володіє половиною квартири (94 кв. м) у Києві. Друга частина належить його синові Олегу.

Також Грицак задекларував нежитлове приміщення (113 кв. м) в Києві, яке він орендує.

Ольга і Василь Грицак задекларували дві земельні ділянки і житловий будинок (413 кв. м) в Петропавлівській Борщагівці, які знаходяться в "іншому праві власності" у тещі Грицака Зої Мельник.

Крім того в "іншому праві власності" у Мельник знаходяться два об'єкти незавершеного будівництва в Петропавлівській Борщагівці. Їх задекларувала дружина Грицака. Власник цих об'єктів не позначений, але при цьому зазначено, що вони "належать суб'єкту декларування або члену його родини".

Грицак вперше оприлюднив декларацію 24 канал

Серед цінного рухомого майна подружжя Грицак задекларувало дорогі марки годинників і ювелірні вироби.

Їздить ексглава СБУ на автомобілі Toyota Land Cruiser (2013 року випуску) та мотоциклі Harley-Davidson 2008 року.

Ольга Грицак вказала як свою власність вантажні автомобілі Volkswagen caddy kasten 2008 року, Mercedes-benz sprinter 416 cdi 2004 року, Volkswagen LT35 2005 року, Mersedes-benz G250D 1991 року, Ford Transit 2012 року, а також легковий Land Rover Rasnge Rover 2012 року.

Також Ольга Грицак володіє ТОВ Ольвія-1, яке, згідно з даними держреєстру, займається оптовою торгівлею м'ясом та м'ясними виробами та оптовою торгівлею фруктами та овочами. Розмір статутного капіталу – 300 000 грн.

Грицак задекларував 865 144 грн зарплати, яку він отримав у СБУ. Його дружина вказала 1620000 грн доходу від продажу рухомого майна. Також Ольга Грицак вказала 110215 грн, які вона отримала в ТОВ Ольвія-1 у вигляді зарплати і 1872500 грн, які отримала у вигляді доходу від заняття підприємницькою діяльністю.

Ексглава СБУ задекларував $57000, €18000 і 770000 грн готівкою, його дружина – $45000 і €27000.

На банківських рахунках у Грицака лежать 43457 грн, €1649 і $1936. У дружини в банку лежать оборотні кошти її компанії в розмірі 1853333 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський показав декларацію, в яку вніс 5 млн грн прибутку від студії "Квартал 95".

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