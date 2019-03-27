Валізи з доларами і величезні квартири: топ-чиновники України показали свої статки

В Україні топ-чиновники опублікували свої декларації за 2018 рік. Більшість держслужбовців зберігає заощадження готівкою, має відразу кілька квартир і багатих дружин.

OBOZREVETALE вивчив опубліковані декларації головних українських чиновників і з'ясував, скільки заробляють і чим володіють "слуги народу".

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш за 2018 рік задекларував 615 163 грн доходу (з низ 369 грн – відсотки від банківського вкладу).

РАХУНКИ. Міністр зберігає 296 254 грн на рахунках в банках, а також $ 95 тис. і € 34 тис. готівкою.

НЕРУХОМІСТЬ. У Черниша є квартира в Києві площею 82 кв. м, 50% квартири в Києві загальною площею 73,6 кв. м. і квартира в Олександрії (Кіровоградська обл.) площею 51,1 кв. м. У листопаді 2018 року він також витратив понад 2 млн грн на квартиру площею 93,9 кв.м.

АВТО. В автопарку політика: Mercedes-Benz ML350 2008 року випуску, а його дружина пересувається на Chevrolet AVEO 2015 року випуску.

Вадим Черниш Урядовий портал

Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак заробив 762 337 грн.

РАХУНКИ. У чиновника зберігається 38 563 грн на банківських рахунках, $ 15 тис. готівки і $ 125 тис., які він дав в борг.

НЕРУХОМІСТЬ. У Руслана Гураков є земельна ділянка 1 219 кв.м і недобудований будинок 293,2 кв.м в Гореничах Київської області. Також він володіє участками 1 297, 5 009 кв.м і будинком 58,1 кв.м у Вербівцях Івано-Франківської області, земельною ділянкою 1 600 кв.м в Городенці Івано-Франківської області і квартирою 180,5 кв.м в Києві.

АВТО. У власності чиновника – Mercedes-Benz GL 350 2010 року випуску і в безкоштовному користуванні Skoda Octavia A7 2016 року випуску.

Руслан Гурак sqe.gov.ua

В.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева задекларувала всього 476 726 грн доходів. При цьому ні рахунків, ні готівки у політика немає.

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Ольга Трофімцева Trust.UA

Голова Державної служби з безпеки на транспорті Михайло Ноняк заробив 267 967 грн доходів.

РАХУНКИ. Чиновник зберігає 551 грн на банківському рахунку і 410 тис. грн готівкою.

НЕРУХОМІСТЬ. У власності 33,3% магазина, 33,3% земельної ділянки загальною площею 114 кв. м, ще одним земельною ділянкою 600 кв. м і можливість користуватися будинком 174,4 кв. м в Надвірній Івано-Франківської області. Крім того, в користуванні знаходиться квартира в Києві площею 71 кв. м.

АВТО. Чиновник безкоштовно користується автомобілем Toyota Land Cruiser 2014 року випуску.

Михайло Ноняк ЦТС

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) Олег Наливайко за 2018 й задекларував 606 293 грн доходу.

РАХУНКИ. Наливайко задекларував 470 517 грн на банківських рахунках, $ 185 тис. і € 108 тис. готівкою. У подружжя на рахунках 464 945 грн, а також $ 315 тис. і € 139 тис.

НЕРУХОМІСТЬ. Наливайко володіє квартирою 115,6 кв. м в Києві, а його дружина – гаражем 19 кв. м в Києві.

АВТО. У власності перебуває авто XC90 2007 року випуску, у дружини – Volvo XC60 2012 випуску.

Олег Наливайко Урядовий портал

Керівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Леонід Євдоченко отримав 774 068 грн.

ГОТІВКА. Чиновник задекларував 107,8 тис. грн, $ 30 тис. і € 36,5 тис. готівкових коштів.

НЕРУХОМІСТЬ. Євдоченко володіє квартирою 73,5 кв. м в Києві і земельною ділянкою 964 кв. м в Нижньої Дубечне Вишгородського району Київської області.

Леонід Євдоченко антикор

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський задекларував 523 974 грн доходів.

РАХУНКИ. Чиновник задекларував $ 36 тис. 726 на банківських рахунках, а також 300 тис. Грн і $ 80 тис. Готівкових коштів.

НЕРУХОМІСТЬ Животовський не володіє нерухомим майном, а користується взятою його дружиною в 2008 році в іпотеку квартирою в Києві площею 84 кв. м.

АВТО. У голови комісії – Toyota Prado 2008 року випуску, а його дружини – Toyota RAV4 2013 року випуску.

Олександр Животовський Гордон

Голова Національного агентства державної служби Костянтин Ващенко задекларував 1 млн 235 тис. 759 грн доходів.

РАХУНКИ. 250 тис. грн і $ 15 тис. готівки і 100 тис. грн на банківських рахунках, а його дружина має 50 тис. грн готівки.

НЕРУХОМІСТЬ. Ващенко володіє квартирою 37,8 кв. м в Києві, 25% квартири в Києві загальною площею 52,2 кв. м, а його дружина володіє двома земельними ділянками 618 і 710 кв. м, дачним будинком 272,8 кв. м, недобудованим будинком 170 кв. м і трьома квартирами 92,1, 22,1 і 81,4 кв. м в Києві.

АВТО. Також голова Нацагентства володіє автомобілем Toyota Sienna 2011 випуску, а його дружина – Toyota RAV-4 2018 року випуску.

Костянтин Ващенко LIGA.net

Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега задекларував 1 млн 142 тис. 695 грн доходів.

РАХУНКИ. Чернега задекларував 225 тис. грн готівки та 100,1 тис. грн на банківських рахунках.

НЕРУХОМІСТЬ. У власності 17,5% квартири в Києві загальною площею 88,4 кв. м, земельна ділянка 996 кв. м в Галичі Івано-Франківської області, 50% підвалу в Івано-Франківську загальною площа 2,5 кв. м, а також орендує квартиру в Києві площею 103,4 кв. м.

АВТО. Toyota Camry 2012 випуску.

Руслан Чернега КМУ

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко заробив 766 636 грн.

ГОТІВКА. $ 12,5 тис., в його мати $ 4 тис. готівкових коштів.

НЕРУХОМІСТЬ. Іллєнко володіє 20% квартири в Києві загальною площею 147 кв. м (60% - мати і ще 20% - брат Андрій Іллєнко). Його мати володіє земельною ділянкою 602 кв. м, дачним будинком 141 кв. м і двома недобудованими гаражами 17 і 37 кв. м в Києві, земельною ділянкою тисячі п'ятсот вісімдесят шість кв. м і недобудованим будинком 159 кв. м в Прохорівці Канівського району Черкаської області.

ТРАНСПОРТ. У чиновника є мотоцикл Honda Transalp 650 2000 року випуску, а у мами – автомобіль Mazda CX-7 2007 року випуску, у дружини – Toyota RAV4 2000 року випуску і Toyota Land Cruiser 1997 року випуску.

Пилип Іллєнко цензор

В.о. голови Державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко задекларував 717 764 грн.

ГОТІВКА. Чиновник вказав 580 тис. грн і $ 27 тис. готівки, дружина зберігає 300 тис. грн і € 33 тис.

НЕРУХОМІСТЬ. Ярошенко володіє земельною ділянкою 20 343 кв. м в Старому Солотвині Бердичівського району Житомирської області, а його дружина – дачним будинком 14,9 кв. м і квартирою 80 кв. м в м.Києві.

АВТО. BMW-520 1986 року випуску.

Валерій Ярошенко факти

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