В Україні знизяться ціни на квартири

До кінця року на нерухомість в Україні можуть дещо змінитися, що буде обумовлено ситуацією на валютному ринку.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив незалежний експерт з питань нерухомості Ярослав Цуканов, зазначивши при цьому, що якщо на валютному ринку не буде глобальних коливань, до кінця року знизяться ціни як на первинне, так і на вторинне житло.

Новини Посилання

Оренда нерухомості в Україні: що буде з цінами восени

"В Україні, як і раніше локомотивом продажів є не дуже великі квартири економ-класу. Найбільша кількість продажів припадає на 1-2 кімнатні квартири. Преміум-сегмента у нас практично немає", - зазначив експерт, підкресливши, що його повністю перекриває вторинний ринок.

"На сьогоднішній день весь преміум-сегмент перекрив вторинний ринок. Безумовно, деякі забудовники намагаються позиціонувати себе, як преміум-сегмент, але це далеко від дійсності, бо місце розташування і наповнення комплексу не відповідають вимогам преміум-сегмента", - зазначив експерт.

"Що стосується тенденції, то судячи з динаміки ціни будуть знижуватися. Це буде досить м'яке зниження ціни. У минулому році в доларовому еквіваленті ціни впали приблизно на 10%. У позаминулому році ціни впали приблизно на 14%. Якщо не буде ніяких глобальних потрясінь, то, скоріш за все, до кінця року ми побачимо зниження в районі 7-8%", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, чому власники квартир в "хрущовках" ризикують залишитися на вулиці.

Також ми писали про те, що буде з цінами на житло в Україні.