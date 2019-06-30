В Україні зникне частина купюр і монет: чим можна буде платити

В Україні після поступового виведення частини банкнот і монет, введення нових грошей українці зможуть розраховуватися "копійками" номіналом 10 і 50 коп. Крім того, залишаться залізні 1,2,5 і 10 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Сама "дрібна" купюра, яка переживе реформу – 20 грн. Крім того, введуть в обіг банкноту в 1000 грн.

Якими грошима можна буде розрахуватися:

Монети: 10 і 20 коп., 1,2,5 і 10 грн;

Банкноти: 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 грн.

Усього регулятор скоротить номінальний ряд із 17 до 12 найменувань. "Саме ряд із 11-13 номіналів є найуживанішим підходом для провідних країн у різних куточках світу – США, Канади, Великобританії, Чехії, Данії, Швейцарії, Австралії", – пояснив на пресбрифінгу глава НБУ Яків Смолій.

Однак приводу терміново позбутися дрібних монет і купюр немає. По-перше, паперові гроші номіналом 1,2,5 і 10 грн залишаться платіжним засобом, хоча нові купюри друкувати не будуть. Це означає, що дрібні гривні продовжать приймати, але з часом вони зносяться і самі собою зникнуть із обігу.

Що цікаво, купюри 1,2 і 5 грн у середньому служать лише приблизно рік, підрахували в Нацбанку. Для порівняння: 500 грн, які рідше використовують і до яких дбайливо ставляться, можуть "прожити" до 8 років. Поступово "папірці" зношуються, Національний банк забирає їх із обігу й друкує нові. На друк, а це складний процес із декількома рівнями захисту, іноді витрачають більше, ніж "коштує" купюра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 липня 2018 Національний банк України ввів заокруглення вартості при готівкових розрахунках.

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