В Україні зменшать пенсії: міністр соцполітики розповіла, чого чекати

В Україні в майбутньому середній розмір пенсій скоротиться з 29 до 20% від середньої зарплати. Так, українці, які заробляють 10 тисяч гривень, на заслуженому відпочинку отримуватимуть всього 2 тисячі гривень.

Про це розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна, передає прес-служба відомства. "Вже зараз маємо середню пенсію 29% від середньої зарплати, а в перспективі буде не більше 20%. Наприклад, маючи зарплату 10 тисяч гривень, людина отримає 2 тисячі гривень пенсії. Ось про це говорив прем’єр. Чи це буде та пенсія, яка забезпечить гідне життя? Точно ні", – розповіла Лазебна.

Міністр пропонує ввести обов'язкові накопичувальні пенсії та почати збирати додаткові гроші з працюючих не з 2022 року, як це планувалося раніше, а вже з січня наступного року.

"В принципі, це можна зробити і на базі вже зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту №2683, але обов’язково доопрацювавши його з урахуванням пропозицій, узагальнених Мінсоцполітики, до яких увійшли пропозиції Європейської бізнес асоціації, Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів, Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондів, Української асоціації інвестиційного бізнесу, експертів РПР, позиції ТПП, УСПП, профспілок транспортників, енергетиків, працівників вугільної промисловості", – сказала міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683), щомісяця повинні будуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії становитиме всього 2,1 тис. грн.