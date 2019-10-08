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8 жовтня • оновлено в 13:27
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В Україні злетять борги за комуналку: експерти пояснили чому

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Українці активно платить за комуналку, щоб не втратити право на субсидії в новому опалювальному сезоні. Але проблеми можуть виникнути у тих, кому пільги не дадуть.

За даними Держстату, з січня по серпень українські сім'ї спожили всі види компослуг майже на 87,5 млрд грн, а заплатили за них 91,2 млрд грн, тобто на 4,2% більше, повідомляє "Сегодня". Різницю пояснюють тим, що люди гасять борги за попередні періоди – насамперед ті, хто претендує на отримання субсидій, оскільки неплатникам відмовляють в державній допомозі.

Найкраще мешканці розраховуються за природний газ, гарячу воду й електрику. Видання пише, що перевагу надають тим послугам, які найпростіше відключити: це електроенергія і газ у приватному секторі, де він використовується для опалення будинків.

Водночас експерти прогнозують, що взимку борги знову зростатимуть. Насамперед у тих сімей, які не матимуть пільг.

"Мешканці, які не одержують субсидії, будуть платити за комуналку, якщо витрати на неї не перевищать 20% сімейного бюджету. Також із початком опалювального сезону (в жовтні) заборгованість знову буде збільшуватися, а по його закінченні (у квітні) люди поступово гаситимуть накопичені за зиму рахунки", – вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Також є думка, що невиплати одних споживачів у підсумку можуть вплинути й на всіх інших.

"Взимку знову почнеться зростання боргів, що вплине на якість послуг: гаряча вода може стати теплою, а в квартирах знизиться температура. Але чекати "комунального апокаліпсису" в масштабах країни не варто", – цитує видання слова експерта з питань ЖКГ Українського інституту аналізу та менеджменту політики Андрія Нікончука.

В Україні злетять борги за комуналку: експерти пояснили чому

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2019 року всім субсідіантам мали перерахувати знижку з урахуванням витрат на опалення. Щоправда, допомогу від держави зможуть отримати далеко не всі. Ба більше, вже незабаром повноцінно запуститься верифікація (перевірка), і тоді окремим сім'ям не тільки не дадуть грошей на комуналку, але і заберуть те, що вони раніше отримували з порушеннями.

Також 5 жовтня стало відомо, що в Україні не варто чекати зниження комунальних тарифів, оскільки уряд виступає за впровадження ринкових цін на енергоресурси.

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Теми
Опалювальний сезон в Україні Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
комунальні послуги
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70rus xxx
70rus xxx
Сколь не читаю подобные новости,всегда задаюсь вопросом-зачем богатым украинцам субсидии?
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