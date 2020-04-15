В Україні заборонять оплачувати комуналку онлайн? У НБУ спростували фейк

Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів у режимі онлайн.

З 28 квітня встановлюються нові вимоги до інформації про платника й одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів, однак це не стосується вказаних вище пунктів, повідомляється на сайті регулятора.

"Кілька засобів масової інформації поширили неправдиву інформацію, що з 28 квітня цього року будуть зупинені платіжні системи. І, як нібито наслідок, здійснити звичайні операції – оплатити комунальні послуги, здійснити грошові перекази, оплатити товари/послуги – буде неможливо. Це не відповідає дійсності", – наголосили в НБУ.

Регулятор звернув увагу, що законом передбачено дві основні вимоги: здійснювати ідентифікацію та верифікацію платника; супроводжувати переказ коштів переліком даних про платника й одержувача.

Але ці вимоги не поширюються на:

оплату комунальних послуг, податків, штрафів та інших обов'язкових зборів і платежів;

оплату кредитів у сумі до 30 тисяч гривень;

перекази для оплати товарів і послуг за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу);

грошові перекази в межах України в сумі до 5 тисяч гривень;

зняття коштів з особистого рахунку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після введення карантину в Україні з'явилося безліч фейків, пов'язаних з оплатою комунальних послуг: нібито за них можна буде не платити два місяці.

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