В Україні заборонять частину сигарет, а ціни зростуть: що чекає курців і скільки коштуватиме пачка

Крім того, поступово підвищують акциз на сигарети: 2020-го ціна зросте на 20%

Сигарети в Україні хочуть продавати з 21 року, а на пачках розмістять страшні фото

Вже 2020 року з українських вітрин можуть зникнути сигарети з ароматизаторами

В Україні вже найближчим часом можуть заборонити частину сигарет і посилити правила продажу тютюнових виробів. З 20 травня ментолові сигарети перестануть продавати в ЄС і Великобританії, у нас же відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді.

Про те, як після нововведень працюватиме тютюновий ринок і що буде з цінами – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Новий закон можуть ухвалити вже 2020 року

Україна поступово виконує європейські директиви та посилює роботу тютюнового ринку. Щорічно зростають ціни на сигарети, а вже цьогоріч можуть заборонити й частину продукції. Як заявив на одному зі своїх брифінгів голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроєкт №2813 може стати законом вже 2020-го.

Документ передбачає повну заборону сигарет із ароматизаторами та різними смаками. Крім того, змінять і вигляд упаковки: на них розмістять фотографії запалених зубів, уражених органів тощо. Наприклад, ось такі пачки сигарет можна побачити в ЄС:

Пачка сигарет в ЄС Рен-ТВ

"Такі обмеження набудуть чинності 2020 року в ЄС. Я аналізував відповідний законопроєкт для одного з клієнтів. Можу сказати, що у нас безліч нововведень можуть стати навіть жорсткішими, ніж у більшості європейських країн. Наприклад, законодавець в Україні хоче дозволити продавати сигарети тим, хто досяг 21 року, тоді як у багатьох європейських країнах це 18 років", – розповідає OBOZREVATEL юрист Олександр Плахотник.

Документ також зачепить і рекламний ринок: рекламувати тютюнову продукцію в інтернеті заборонять, а в супермаркетах не використовуватимуть банери, підвіски. Завдання: зробити куріння максимально непривабливим, а саму продукцію – відразливою.

"Сьогодні критичною є проблема поширеності куріння серед дітей та молоді. Згідно з Глобальним опитуванням молоді щодо вживання тютюну (GYTS) 2017, в Україні 18,4% дітей 13-15 років є споживачами електронних сигарет (22,6% юнаків і 14% дівчат) , а коли-небудь пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи. Крім того, 14,9% дітей 13-15 років (17,8% юнаків і 12,1% дівчат) є споживачами тютюну", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Мовляв, якщо затятих курців страшними картинками на пачках не злякати, то обмеження за віком і зображення уражених органів цілком може відвернути бажання спробувати сигарети в молоді.

Психологиня Маргарита Січкарева, яка п'ять років пропрацювала в одній із запорізьких шкіл, розповідає OBOZREVATEL: заборона на куріння до 21-річного віку є хоч і жорстким, але корисним заходом. Всіх підлітків від куріння це не відверне, але зробить сигарети менш доступними.

"Страшні картинки, як у країнах Європейського Союзу, ідея дуже корисна. Чому людина вперше пробує курити? З чим у неї асоціюється куріння? З компанією, яка поруч із нею і в якій усі курці? З образом дорослої та успішної людини? Ось такі зображення, можливо, не подіють відразу, але викличуть правильний асоціативний ряд. Куріння – це хвороба, шкода здоров'ю", – стверджує Січкарева.

Законопроєкт №2813, за оцінками Радуцького, можуть ухвалити вже цього року.

Сигарети поступово дорожчають: ціна пачки зросте до 100 грн

Ще один захід, який вже кілька років поступово впроваджують в Україні – підвищення вартості сигарет. Мета – до 2024 збільшити акциз до 90 євро за тисячу сигарет, а вартість самої пачки в кіосках і магазинах коливатиметься біля позначки 100 грн.

В середньому 2020-го сигарети подорожчають на 20%, а вже наступного року ті, що зараз коштують 50 грн, продаватимуться за ціною приблизно 60 грн/пачка. Ще 2017 року законом України №2245-VIII був встановлений 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік – на 30%, упродовж наступних семи років – на 20% щорічно).

Тютюнники кажуть: надходження до бюджету, як і тіньовий ринок, зростають через підвищення акцизів. Мовляв, якщо акциз продовжать збільшувати й надалі, то надходження до бюджету падатимуть. Але і фальсифікат, і легальні сигарети в кіосках і магазинах продають за однаковою ціною. Тому злочинці насамперед дбають про надприбутки, а не знижують вартість для курців. Крім того, частину контрафакту відправляють в Європу. Там вони, як уже раніше писав OBOZREVATEL, в разі інвестиції в злочинну схему розміром $70 тис. можуть заробити майже $700 тис.

Приблизно 5 млрд грн недоотримає державний бюджет 2019-го через контрафактні сигарети, йдеться в дослідженні TNS. План із надходження тютюнового акцизу зірваний. Вдалося зібрати тільки 76,8% від необхідної суми.

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