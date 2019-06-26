В Україні заборонять частину грошей і введуть нові купюри: що потрібно знати

В Україні у цьому році з'явиться нова купюра, водночас частину монет приймати перестануть. Відповідне рішення вже ухвалив НБУ.

Про те, як і коли будуть змінюватися гроші в Україні – у матеріалі OBOZREVATEL.

Які гроші залишаться

Після поступового виведення частина банкнот і монет, введення нових грошей, українці зможуть розраховуватися "копійками" номіналом 10 і 50 коп. Крім того, залишаться залізні 1,2,5 і 10 грн. Найбільш "дрібна" купюра, яка переживе реформу – 20 грн. Крім того, введуть в обіг банкноту номіналом 1000 грн.

Якими грошима можна буде розраховуватися:

Монети: 10 і 20 коп., 1,2,5 і 10 грн;

Банкноти: 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 грн.

Усього регулятор скоротить номінальний ряд із 17 до 12 найменувань. "Саме ряд із 11-13 номіналів є найуживанішим підходом для провідних країн у різних куточках світу – США, Канади, Великобританії, Чехії, Данії, Швейцарії, Австралії", – пояснив на пресбрифінгу глава НБУ Яків Смолій.

Нова купюра НБУ

Однак приводу терміново позбутися дрібних монет і купюр немає. По-перше, паперові гроші номіналом 1,2,5 і 10 грн залишаться платіжним засобом, хоча нові купюри друкувати не будуть. Це означає, що дрібні гривні продовжать приймати, але з часом вони зносяться і самі собою зникнуть із обігу.

Що цікаво, купюри 1,2 і 5 грн у середньому служать лише приблизно рік, підрахували в Нацбанку. Для порівняння: 500 грн, які рідше використовують і до яких дбайливо ставляться, можуть "прожити" до 8 років. Поступово "папірці" зношуються, Національний банк забирає їх із обігу й друкує нові. На друк, а це складний процес із декількома рівнями захисту, іноді витрачають більше, ніж "коштує" купюра.

Загалом кількість усіх паперових грошей в Україні після нововведень зменшиться на 40%, а монет – на 47%. Річ у тому, що зараз найбільше купюр – дрібного номіналу. Так, станом на початок 2019-го майже 40% всіх "папірців" – від 1 до 10 грн.

Що і коли приберуть із обігу

Вже з 1 жовтня в Україні перестануть приймати монети номіналом 1,2 і 5 коп. Їх можна буде обміняти у будь-якому банку до 20 вересня 2020-го, або ж у НБУ, Ощадбанку, ПриватБанку і в "Авалі" – до 30 вересня 2022-го.

"Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 і 5-ти, 25 копійок поки залишаться в готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися", – пояснили в НБУ. З іншого боку, з 25 жовтня з'явиться купюра номіналом 1000 грн. Її в НБУ презентували 25 червня.

Монети приберуть НБУ

Востаннє Національний банк вводив в обіг новий номінал 13 років тому – в 2006-му. Це була 500-гривнева купюра. Тоді середньомісячна заробітна плата становила приблизно 1000 грн і розмінювалася двома банкнотами високого номіналу.

"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, натомість з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень. Зокрема, монети 1, 2 і 5 копійок рідко використовуються у розрахунках за товари й послуги та майже не повертаються з обігу до банківської системи", – пояснили в НБУ.

До речі, в країнах ЄС є в обігу купюра номіналом 500 євро, у той час як середня заробітна плата в багатьох країнах Союзу не досягає 1500 євро. Тобто одну зарплату можна видати трьома купюрами. В Україні ж у середньому заробляють до 11,5 тис. грн. І якщо використовувати банкноту максимальним номіналом, знадобиться 23 купюри. Введення нової великої банкноти ніяк не пов'язане з очікуваною девальвацією.

Як тепер отримати решту

Навіть після того, як однією копійкою не можна буде розрахуватися, в магазинах усе ще зможуть, наприклад, замість 100 грн писати на ціннику "99,99 грн". Водночас, якщо копійки вказати невеликим шрифтом, покупці сприйматимуть таку ціну як "90 із чимось", а не "100 грн". Але заплатити все одно доведеться 100.

НБУ

Ще з минулого року в Україні діють нові правила округлення решти. Вони застосовуються тільки в тому випадку, якщо платити готівкою. Якщо сума в копійках закінчується на від 1 до 4 копійок, то загальна вартість покупки округлюється у бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок. Для прикладу, якщо сума в чеку 25 грн 24 копійки, і в продавця та покупця немає дрібних грошей, заплатити можна 25 грн і 20 коп. Якщо ж у чеку 25 грн і 25 коп, то заплатити доведеться на 5 коп. більше.

Навіщо все це

Занадто велика різноманітність банкнот і монет призводить до плутанини в гаманцях і забирає зайвий час під час здійснення розрахунків. Монети за роки існування фактично знецінилися. На кожного українця – 700 грам "дріб’язку", реальна вартість якого з кожним роком падає.

Крім того, введення більших купюр і монет дозволить економити. Витрати держави і учасників готівкового обігу на виготовлення, опрацювання, транспортування, зберігання банкнот знизяться.

Так, витрати на виготовлення 1, 2 і 5 копійок значно перевищують номінальну вартість цих монет. Тільки за їхній рахунок держава зможе заощадити приблизно 90 млн грн на рік.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!