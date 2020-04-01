В Україні визнали форс-мажор: гроші за путівки не повернуть, а договори опинилися під загрозою

В Україні тисячі туристів через карантин залишилися без оплаченої відпустки та можливості повернути витрачені гроші. Торговельно-промислова палата визнала: в країні настав форс-мажор, тому зобов'язання за договорами можна не виконувати.

Про те, кому не повернуть гроші за поїздки і як можна компенсувати витрати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чи повинні туроператори повертати гроші?

У повному обсязі немає, розповідає юрист Олександр Плахотник. Торговедбно-промислова палата України визнала карантин форс-мажором. В цьому випадку туроператори звільняються від повного виконання своїх зобов'язань. Це непередбачена ситуація, яка вдарила по обох сторонах.

Крім того, у турагентств просто немає грошей для того, щоб повернути 100% вартості туру. "Це форс-мажор, і як би не розвивалася ситуація, необхідно зрозуміти і прийняти факт, що збитків зазнають всі: і туристи, і турагенти і туроператори. Найважче саме туроператорам, адже їм необхідно в умовах відсутності планових надходжень (продажі зупинилися) організувати екстрене вивезення туристів, виконавши при цьому всі рекомендації, правила та обмеження регуляторів як України, так і інших країн", – пояснюють в Асоціації туроператорів.

Як пояснили в Торгово-промисловій палаті, всі тури з датами, які збігаються з періодом карантину, потрапили під дію форс-мажору. Гроші можна не компенсувати. Але ось перенести тур цілком можливо.

І що, я повністю втрачу свої гроші?

Зараз і профільна Асоціація, і великі гравці ринку почали пропонувати всім туристам, у яких оплачені тури з відправленням від 14 березня до 24 квітня, перебронювати свою поїздку на більш пізній період – ближче до осені. Щоправда, тут варто враховувати, що, як вже заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, карантин можуть продовжити, тому вибираючи нову дату, краще орієнтуватися на максимально пізній період.

"Закликаємо наших туристів здійснювати перебронювання своїх турів на більш пізній період – до 31 жовтня 2020 року. Зараз це є оптимальним варіантом для всіх – туристів, турагентів і туроператорів. Інакше туроператор залишає за собою право анулювати заявки з вмістом фактично здійснених витрат, сума яких може складати до повної вартості туру", – заявили представники одного з найбільших туроператорів України.

Кому ніяк не компенсують втрати?

Якщо виліт був ще до оголошення карантину, і ви за власним бажанням відмовилися їхати в тур, або ж компанія, яка продала вам тур, закрилася через виникнення проблем – повернути гроші буде практично неможливо.

Зараз фінансові складнощі виникли в усіх туроператорів. Вони не можуть заробляти, всі тури скасували, а клієнти вимагають повернути кошти за вже продані послуги.

Юрист Олександр Плохотнік радить: якщо тур скасували ще до того, як почався карантин, клієнт може зажадати повернення грошей. "Форс-мажор в Україні виник через карантин. Однак ми знаємо, що частина компаній, розуміючи, що небо буде закрите, скасували тури трохи раніше. В такому разі можна вимагати або компенсації втрачених коштів або перенесення туру", – розповідає юрист.

До чого ще може привезти форс-мажор

У ст. 617 Цивільного кодексу України зазначено, що ситуація форс-мажору звільняє сторони від наслідків при невиконанні умов домовленостей. Це стосується не тільки турагенств, а й інших сфер. Щоправда, при цьому доведеться довести, що завадив саме карантин і можливості виконати свої зобов'язання не було.

"Форс-мажор автоматично не звільняє від виконання зобов'язань. Зараз багато випадків, які стосуються і оплати оренди, і поставок. Найперше треба спробувати обом сторонам домовитися між собою, а вже потім шукати лазівки в законі не платити", – вважає Плахотник.

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