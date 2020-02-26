Головна Новини
26 лютого • оновлено в 21:23
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

В Україні відкрили доступ до декларацій прокурорів

1.3т
Читати матеріал російською

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов відкрив доступ до всіх декларацій прокурорів Офісу генерального прокурора.

Йдеться про забезпечення конфіденційності даних, зазначених у деклараціях, повідомили на сайті ОГП. Тепер вся інформація про стан прокурорів, колишніх працівників ГПУ та їх родичів буде перебувати у відкритому доступі.

В Україні відкрили доступ до декларацій прокурорів

В Україні відкрили доступ до декларацій прокурорів

delo.ua

З нею можна ознайомитися на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Раніше в Україні були введені обмеження на підставі Закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

Як писав OBOZREVATEL раніше, скандальний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Валерій Гнатенко претендує на пост судді Конституційного суду України.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Тег
декларація
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
это сейчас уже не имеет значения .Наш гуманный суд отмажет любого коррупционера и преступников во власти . А некоторые чинуши вообще кладут на суд , закон и всё остальное антикоррупционное .Такое шоу мы уже наблюдали при Пете .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги