Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов відкрив доступ до всіх декларацій прокурорів Офісу генерального прокурора.

Йдеться про забезпечення конфіденційності даних, зазначених у деклараціях, повідомили на сайті ОГП. Тепер вся інформація про стан прокурорів, колишніх працівників ГПУ та їх родичів буде перебувати у відкритому доступі.

В Україні відкрили доступ до декларацій прокурорів delo.ua

З нею можна ознайомитися на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Раніше в Україні були введені обмеження на підставі Закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

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