В Україні в 2021-му підвищать пенсійний вік і посилять вимоги: кого торкнеться
Для кого збільшать пенсійний вік
Як зміняться вимоги щодо стажу
Хто буде працювати до 65 років
В Україні з 1 квітня 2021 року пенсійний вік підвищать з 59,5 до 60 років. Наступний перегляд цього показника поки що не планується.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Про це йдеться в законі "Про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування". Законом №0972 право жінок виходити на пенсію раніше за чоловіків пропонували зберегти, проте Верховна Рада цей документ скасувала.
В Україні у 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. У такий спосіб мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні поточного року було 24 937 грн).
Щоб вийти на пенсію в 60 років – від 28 років стажу;
щоб вийти на пенсію в 63 роки – від 18 до 28 років стажу;
щоб вийти в 65 років – від 15 до 18 років.
Так, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років, а у 2021-му – вже 28 років. У 2028-му межа збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021 року щороку індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не достатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальну пенсійні системи і введуть додатковий внесок для працівника.