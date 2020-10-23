В Україні в 2021-му підвищать пенсійний вік і посилять вимоги: кого торкнеться

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
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  • Для кого збільшать пенсійний вік

  • Як зміняться вимоги щодо стажу

  • Хто буде працювати до 65 років

Пенсії в Україні

В Україні з 1 квітня 2021 року пенсійний вік підвищать з 59,5 до 60 років. Наступний перегляд цього показника поки що не планується.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Про це йдеться в законі "Про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування". Законом №0972 право жінок виходити на пенсію раніше за чоловіків пропонували зберегти, проте Верховна Рада цей документ скасувала.

Пенсійний вік для жінок

В Україні у 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. У такий спосіб мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні поточного року було 24 937 грн).

  • Щоб вийти на пенсію в 60 років – від 28 років стажу;

  • щоб вийти на пенсію в 63 роки – від 18 до 28 років стажу;

  • щоб вийти в 65 років – від 15 до 18 років.

Вимоги до стажу

Так, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років, а у 2021-му – вже 28 років. У 2028-му межа збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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