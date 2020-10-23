В Україні в 2021-му підвищать пенсійний вік і посилять вимоги: кого торкнеться

В Україні з 1 квітня 2021 року пенсійний вік підвищать з 59,5 до 60 років. Наступний перегляд цього показника поки що не планується.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Про це йдеться в законі "Про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування". Законом №0972 право жінок виходити на пенсію раніше за чоловіків пропонували зберегти, проте Верховна Рада цей документ скасувала.

В Україні у 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. У такий спосіб мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні поточного року було 24 937 грн).

Щоб вийти на пенсію в 60 років – від 28 років стажу;

щоб вийти на пенсію в 63 роки – від 18 до 28 років стажу;

щоб вийти в 65 років – від 15 до 18 років.

Так, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років, а у 2021-му – вже 28 років. У 2028-му межа збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: