В Україні урізали субсидії: у кого заберуть і скільки доведеться платити

В Україні субсидії урізали на 2,16 млрд грн. Відповідний законопроєкт №3991 підписав президент Володимир Зеленський.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Верховної Ради.

Уже не перший рік поспіль у бюджеті урізують витрати на субсидії. Цього разу вони повинні скласти 36,6 млрд грн (у 2020 році 39,3 млрд). Варто відзначити, що є кілька причин для зниження витрат.

Формулу розрахунку субсидії змінили так, що кожній родині доведеться платити більше. А деяким – на 500 грн більше. Нововведення набуло чинності, однак зміни українці відчують із настанням опалювального сезону.

Усі, кому призначена знижка, платять за комуналку певний відсоток від доходу сім'ї, решту компенсує держава. У кожного цей відсоток різний. Щоб його розрахувати, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткові мінімуми і помножити на 15%. Наприклад, якщо середній дохід на одну людину – 3 тисячі, то сім'я може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу.

Припустимо, що сукупний дохід – 9 тисяч гривень. Тоді взимку за комуналку можна буде платити 1044 грн. А якщо виходить більше, усе, що понад цю суму, покриє субсидія. Правда, тільки в межах соціальних нормативів споживання (але їх міняти поки не будуть).

У новій же формулі замість 15% у формулу встановлять коефіцієнт у 20%. Та ж сім'я, якби, наприклад, зміни ввели минулої зими, отримала б субсидію на 342 грн меншу. Замість 11,6% потрібно буде віддавати на комуналку 15,4% сукупного доходу сім'ї.

"Разом з усіма змінами, за моїми підрахунками, люди будуть отримувати субсидію на 40% меншу, ніж у минулому році. А чому це зробили? На 10,5 млрд у 2020-му зменшили програму субсидій і на 1,5 млрд зменшили витрати на державну соціальну допомогу", – говорить OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева.

Субсидія сплачується з податків усіх українців. І якщо ви не маєте потреби в допомозі, у вас є гроші на покупки на суму від 50 тис. грн, на автомобілі та інші транспортні засоби, не варто просити і допомоги з бюджету.

є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості;

є заборгованість за комунальними платежами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебная заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.