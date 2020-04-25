В Україні ухвалили нові правила для субсидіантів: у кого заберуть допомогу

В Україні в зв'язку з карантином вирішили змінити правила надання субсидій для тих, хто має заборгованість по комуналці. Якщо раніше сім'ї мали право на продовження допомоги в разі, якщо у них немає боргу за комунальні послуги більше ніж за два місяці, з 1 травня цю умову пом'якшать до трьох місяців.
Про це йдеться в постанові Кабміну. При цьому важливо відзначити, що враховувати будуть тільки той борг, який перевищує розмір 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн).
Хто не отримає субсидію:
є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;
машина віком до 5 років;
зробили покупку на суму від 50 тис. грн;
Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.
Повернути субсидію тим, хто порушив правила і збрехав в декларації, потрібно добровільно. А якщо цього не станеться, то через суд. Правда, стягнути гроші за допомогою суду вкрай складно. Виконавча служба працює неефективно, відсоток виконаних рішень суду невисокий. Тому в гіршому випадку суд зобов'яже виплачувати частину зарплати або виконавець спробує потрапити в квартиру і в рахунок "зайвої" субсидії заарештувати і продати на аукціоні майно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запідозрів, что "Нафтогаз" штучно завіщував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.
Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завіщені платіжкі, Які отримувалася побутові Споживачі.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".