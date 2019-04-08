В Україні трактористи заробляють по 30 тисяч, а дипломовані фахівці сидять без роботи

В Україні трактористи, слюсарі та зварники – на вагу золота. Українці вибирають "популярні" професії юриста, міжнародника або економіста, а після навчання займають черги в центрах зайнятості.

Роботодавцям, щоб розвінчати міфи щодо "непрестижних професій", доводиться ще зі школи розповідати учням про те, як насправді влаштований робочий процес, а претендентам пропонувати зарплату вище за середню.

OBOZREVATEL розібрався, які професії в Україні найбільш перспективні і чому не всі українці можуть працювати за фахом.

Здобувають освіту, але залишаються без роботи

Укрїна – одна з найосвіченіших країн Європи. У нас вищу освіту здобувають до 80% випускників шкіл, а в середньому по Європі – трохи більше половини. Проблема в тому, що левова частка дипломованих фахівців після вузів стає на біржу праці. Для прикладу, в Києві з усього числа офіційно безробітних більше 80% мають вищу освіту.

Бувають навіть випадки, коли в селах випускники шкіл їдуть у найближче місто й вступають у вузи на спеціальність міжнародні відносини. Вони розуміють, що за своєю спеціальністю не зможуть працювати ні в рідному селі, ні в найближчому місті, але все одно витрачають на це п'ять років і повертаються додому, розповідає директор із персоналу Групи компаній "Укрлендфармінг" UkrLandFarming Наталія Романенко.

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Працювати трактористом, слюсарем, зварником або навіть інженером – непрестижно, пояснює HR-експерт Олександр Білоус, додаючи: – Саме тому випускники шкіл вчаться на юристів і економістів, а потім працюють продавцями в магазинах".

Час, коли вища освіта була ознакою достатку і успішності, вже давно минув. Дипломи отримують навіть трієчники, освіта, порівняно з сусідніми країнами, обходиться дешево. Та й якщо раніше для високої зарплати потрібно було обов'язково мати диплом, то зараз трактористи можуть заробляти вдвічі більше технологів чи інженерів, а хороший зварник за місяць отримує не менше менеджера середньої ланки.

Наприклад, як кажуть в "Укрлендфармінг", тракторист у середньому отримує 30 тис. грн на місяць, водночас, щоб у конкретному селі знайшлися бажаючі працювати навіть на таку зарплату, компанії доводиться ще з молодшої школи розвінчувати міфи. Розповідати про те, що насправді робота "на землі" може бути цікавою і добре оплачуватися.

"У нас підготовка проходить за двома напрямками. Перший – ми працюємо з учнями молодшої школи, студентами професійних навчальних закладах. Дуже часто освіта відірвана від робочого процесу. Ми ж забезпечуємо студентів можливістю зрозуміти, як і чим вони будуть займатися в майбутньому. Проводимо екскурсії, показуємо наші високі технології і техніку на самокеруванні. Розповідаємо, що вже немає тих пилу і бруду. Трактористи працюють у комфортних машинах: із кондиціонерами з музикою. Другий напрямок – робота вже з тими, хто приходить до нас працевлаштуватися. Насправді, це теж важливий процес", – розповідають в компанії.

Аграрії приносять приблизно 40% всієї валютної виручки країні. Це одна з найбільш перспективних сфер, але й тут відчувають на собі кадровий голод.

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"Українці можуть легко поїхати на 25 тис. грн збирати ягоди в Польщу, але бояться за 45 тис. грн на місяць попрацювати трактористом у рідному селі", – дивується Білоус.

HR-експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна пояснює: робітникам у виробництві українські роботодавці готові переплачувати, оскільки їх просто немає на ринку. На вакансію юриста можуть відгукнутися 60-70 чоловік, і роботодавець зможе вибрати кращого, у той час як безробітного інженера з бажанням працювати за фахом ще варто пошукати. До слова, вища освіта може стати в нагоді і в робітничих спеціальностях. Крім того, наявність диплома в окремих випадках відкриває можливості заробляти більше.

Куди вигідніше податися

IT, сфера здоров'я, будівництво та аграрний бізнес – найперспективніші для українців напрямки. Водночас у будівництві і аграрному секторі перш за все раді зварникам, слюсарям, зоотехнікам, трактористам. А ось, щоб зайняти посаду архітектора або інженера, доведеться отримати не тільки освіту, а й досвід.

Науковий співробітник Інституту демографії і соцдосліджень Лідія Ткаченко радить українцям звернути увагу на ситуацію в ЄС. "Важко зрозуміти, як буде розвиватися ринок праці. В Євросоюзі серед перспективних сфер традиційно називають IT і здоров'я. До того ж включають в останню сферу не тільки медицину, а все, що пов'язане зі здоровим способом життя", – впевнена експерт.

Водночас експерт погоджується: добре заробляти і реалізувати себе можна і в робітничій спеціальності. Більшість роботодавців скаржиться: знайти хорошого фахівця вкрай складно. І причина тому – сукупність різних факторів, зокрема й небажання українців поступати в професійні навчальні заклади та освоювати "непопулярну" спеціальність.

Але поки "популярні" економісти-міжнародники "воюють" за кожну вакансію і змушені знаходити собі роботу не за фахом, за "непопулярних" трактористів готові боротися самі роботодавці,у той же час їхня зарплата в сезон досягає 50 тис. грн.

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