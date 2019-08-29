В Україні стрімко зросла середня зарплата: хто заробляє найбільше

У липні 2019 року середня номінальна зарплата в Україні становила 10 971 грн. Це на 1,7% вище, ніж було в червні, і на 19,6% більше, ніж у липні 2018 року.

Про це йдеться в експресвипуску Державної служби статистики України.

За їхніми даними, реальна зарплата в липні порівняно з червнем зросла на 2,4%, а щодо липня 2018 року — на 9,5%.

Якщо розглядати найвищі зарплати за галузями, то найбільше у середньому в липні отримували люди, котрі займаються фінансами і страховою діяльністю (19 459 грн), держуправлінням і обороною (16 287 грн), інформацією і телекомунікацією (17 299 грн).

Найвищий рівень зарплат у Києві — 16 249 грн, найнижчий — у Херсонській області (8547 грн).

Зарплати в Україні Еспресо.TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, найвищі зарплати в Україні — у моряків і льотчиків. Вони отримують приблизно 56 тис. грн на місяць — у п'ять разів більше, ніж у середньому платять представникам інших професій.

Середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум у гривні й побивши рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті. Про це повідомив керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Водночас зарплати українських гендиректорів за останні чотири роки зросли на 36-80% залежно від галузі. Тоді як середній зріст окладів по країні становить 15%.

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