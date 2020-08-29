В Україні скасували обмеження зарплати чиновників на час карантину

Конституційний суд скасував рішення про обмеження максимальної заробітної плати посадових осіб в бюджетних організаціях, суддів, прокурорів, депутатів і т.д.

Відповідне рішення прийнято 29 серпня. Про це на своїй сторінці в telegram повідомив депутат від "Слуги народу", глава комітету комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев. "У вищих державних чиновників, суддів, банкірів та ін. Посадових осіб, з зарплатою більше 47230 грн, сьогодні свято!", – написав політик.

Данило Гетманцев розповів, що зарплати не обмежуватимуть. getmantsevdanil

Відзначимо, на сайті Конституційного суду України дійсно опубліковано рішення про те, що частина обмежень на час карантину не відповідає головному закону країни. Позов подав Верховний Суд.

Рішення КСУ. ccu.gov.ua

Раніше, як писав OBOZREVATEL, експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень необхідно скоротити до 4 днів. Низка країн вже впровадили нововведення: практика показує, що продуктивність не губиться, а настрій співробітників поліпшується.

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