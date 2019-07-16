В Україні різко зросли пенсії: хто отримає надбавку у 740 грн

В Україні з січня по липень 2019-го середній розмір пенсії зріс із 2,6 тис. до понад 3 тис. грн. Наступного разу виплати перерахують вже у грудні: деякі українці отримають надбавку у розмірі 740 грн.

Як зазначено у даних ПФУ, розмір середньої виплати складає 3006 грн. Всього на заслуженому відпочинку перебувають 11,3 млн пенсіонерів. Про те, чому зросли виплати і чого чекати у 2020-му – у матеріалі OBOZREVATEL.

Чому зросла середня пенсія

Українським пенсіонерам цього року вперше перерахували пенсії за новими правилами, а не підвищили їх на відсоток від прожиткового мінімуму. В результаті збільшення для 2,5 млн осіб склало 100-400 грн, для 1,5 млн – від 400 до 700 грн, для 2,5 млн – від 1000 грн. Це дозволило значно збільшити і розмір середньої виплати.

Пенсії в Україні перерахують

Так, якщо у січні українці в середньому отримували близько 2,6 тис. грн, то всього за півроку виплата збільшилася приблизно на 15%. Експерт Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко зазначає: 2019-й – рік найбільшого зростання виплат. "2019 рік є роком найбільшого зростання розміру пенсій. Це відбувається в умовах низької інфляції за останні п'ять років, що свідчить про перше зростанні купівельної спроможності пенсіонерів", – написав Дорошенко на своїй сторінці у соцмережі.

Крім того, ще на 67 грн підвищили мінімальні пенсії з 1 липня 2019-го, і до 2 тис. грн "дотягли" виплати тим, хто отримував менше, але має повний стаж (30 років для жінок і 35 – для чоловіків).

Як підвищать пенсії в 2020-му

Орієнтовно у березні 2020-го, коли Пенсійний фонд та інші відомства зберуть дані щодо інфляції і середньої зарплати, пенсії українців знову перерахують. Розмір надбавки буде індивідуальним. Розрахунковий розмір (без урахування надбавок) збільшать на певний відсоток. Цей відсоток порахують як суму половини інфляції за 2019-й і половини від зростання середньої зарплати.

Також очікується і збільшення у зв'язку із перерахунком прожиткового мінімуму. Воно стсоуватиметься трьох груп: тих, хто отримує мінімум; тих, хто отримує максимум (10 мінімальних пенсій) і тих, хто має стаж, вищий за норму.

Як саме перерахують прожитковий мінімум у 2020-му – буде відомо вже після ухвалення бюджету новим складом парламенту. Однак, нововведення очікується і в цьому році. У грудні 2019-го мінімальну пенсію підвищать на 74 грн (максимальну – на 740 грн). Так, якщо наразі українці отримують не менше 1564 грн, то з 1 грудня – 1638 грн.

Як рахують пенсію

Формула розрахунку пенсій складається всього з трьох змінних. Незважаючи на це, точний розмір майбутньої виплати можуть розрахувати тільки у Пенсійному фонді. Щоб вирахувати коефіцієнт заробітку, фахівці порівнюють дані про зарплату майбутнього пенсіонера і середнього розміру заробітної плати за кожен місяць.

Однак приблизний розмір виплати можна дізнатися вже зараз. Так, у формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Судячи з даних ПФУ, наразі перший показник становить близько 6 тис. грн. Це означає, що при середній заробітній платі і 35 роках стажу в цьому році пенсіонер може претендувати на виплату у розмірі 2,1 тис. грн. А при зарплаті близько 17 тис. грн, розмір пенсії складе приблизно 4,2 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019-му виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 грн, а з 1 січня 2019-го – 1669 грн. Тобто майже на 180 грн більше.

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