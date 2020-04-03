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3 квітня • оновлено в 18:24
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В Україні посилили правила для супермаркетів і транспорту: нововведення від Кабміну

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В Україні розширили список підприємств, співробітники яких мають право користуватися громадським транспортом. Крім того, ввели нові вимоги для супермаркетів та інших громадських місць, які продовжують роботу

Про це йдеться в постанові № 211 "Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавируса SARS-CoV-2".

Як змінилися правила в магазинах і на заправках:

  • всі співробітники повинні бути в масках і окулярах;

  • маски можна виготовляти самостійно;

  • такі ж вимоги ввели для співробітників банків і всіх установ, які працюють на час карантину;

Як змінили правила в громадському транспорті:

  • в транспорті можна перевозити рівно стільки пасажирів, скільки є сидячих місць;

  • користуватися громадським транспортом зможуть: співробітники сфер охорони здоров'я, забезпечення продовольством, держпослуг, комунальних послуг, порядку, оборони, інфраструктури, фінансових і банківських установ.

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habr.com

"Все перевезення службовим і орендованим транспортом повинні здійснюватися виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції", –

Крім цього, "Укрзалізниці" дозволили здійснювати як окремі пасажирські рейси у внутрішньому сполученні за погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров'я (зокрема, рейси для перевезення медиків, працівників правоохоронних органів та залізничників).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
супермаркет карантин
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