В Україні посилили правила для супермаркетів і транспорту: нововведення від Кабміну

В Україні розширили список підприємств, співробітники яких мають право користуватися громадським транспортом. Крім того, ввели нові вимоги для супермаркетів та інших громадських місць, які продовжують роботу
Про це йдеться в постанові № 211 "Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавируса SARS-CoV-2".
Як змінилися правила в магазинах і на заправках:
всі співробітники повинні бути в масках і окулярах;
маски можна виготовляти самостійно;
такі ж вимоги ввели для співробітників банків і всіх установ, які працюють на час карантину;
Як змінили правила в громадському транспорті:
в транспорті можна перевозити рівно стільки пасажирів, скільки є сидячих місць;
користуватися громадським транспортом зможуть: співробітники сфер охорони здоров'я, забезпечення продовольством, держпослуг, комунальних послуг, порядку, оборони, інфраструктури, фінансових і банківських установ.
респіратор
habr.com
"Все перевезення службовим і орендованим транспортом повинні здійснюватися виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції", –
Крім цього, "Укрзалізниці" дозволили здійснювати як окремі пасажирські рейси у внутрішньому сполученні за погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров'я (зокрема, рейси для перевезення медиків, працівників правоохоронних органів та залізничників).
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