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3 квітня • оновлено в 10:44
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Відпустка за власний кошт на карантині: як українцям отримати допомогу від держави

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Підприємці, що працюють в малому і середньому бізнесі, можуть отримати на своїх співробітників допомогу від держави, якщо будуть змушені під час карантину відправляти їх у неоплачувані відпустки.

Про це йдеться в законі №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії в зв'язку з поширенням коронавірусу, який був підписаний президентом України в четвер, 2 квітня.

Відпустка за власний рахунок

Відпустка за власний рахунок

У Міністерстві економіки роз'яснили, що для того, щоб отримати гроші, підприємство повинно звернутися в Центр зайнятості за місцем його реєстрації як платника єдиного внеску і подати документи:

  • заяву в довільній формі;

  • копію наказу із зазначенням дати початку зупинки (скорочення) виробництва та переліком карантинних заходів;

  • відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю;

  • довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

При цьому отримати допомогу по частковому безробіттю зможуть тільки офіційно оформлені і застраховані співробітники. Також допомога не сплачується у разі наявності у роботодавця заборгованості по виплаті зарплати і сплати ЄСВ, яка виникла протягом п'яти років, що передують року зупинки виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в разі втрати роботи, щоб отримати допомогу з безробіття, українці повинні самостійно зібрати повний перелік документів, а вся зв'язок з співробітниками Центрів зайнятості буде здійснюватися по телефону через введеного карантину.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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