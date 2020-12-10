В Україні підвищать тарифи на електроенергію: скільки доведеться платити з новою ціною

В Україні Кабінет міністрів анонсував підвищення тарифів на електроенергію вже найближчими днями. Нововведення набудуть чинності з 1 січня 2021-го і зачеплять усі родини.

Як розповіли OBOZREVATEL джерела в Кабміні, нині в середньому кожен кіловат/год обходиться в 1,1 грн (за перші 100 платимо 90 копійок, а за кожен наступний – 1,68 грн). Цієї суми не вистачає на те, щоб навіть доставити струм. "У першому етапі підвищення може становити 30%", – розповіли в комісії.

Відповідно, сім'я, яка зараз платить за електроенергію 250 грн на місяць, уже в січні може заплатити близько 325 грн. "Є напрацювання Міненерго, вони повинні їх презентувати на Кабміні", – пояснили в комісії.

Водночас, ймовірно, пільговий тариф під час споживання невеликої кількості електроенергії залишиться. Тариф буде складатися з двох частин: першу потрібно буде платити тим, хто витрачає мало й економить, а другу – українцям, які активно витрачають струм.

Рішення про підвищення тарифів на електроенергію вже давно назріло. Якщо після запуску ринку газу влада перестала контролювати ціну на електроенергію, то з електроенергією ситуація залишається плачевною. Вартість послуги для простих українців не підвищують, а витрати лежать на плечах промислових споживачів. Вони змушені платити більше, щоб дати можливість населенню платити менше.

Це призводить до перехресного субсидування. У результаті бізнес закладає високі тарифи на струм у свої ціни на товари й послуги, за які в кінцевому підсумку все одно доводиться платити простим українцям.

Як раніше вже писав OBOZREVATEL, питання підвищення тарифів розглядали ще влітку. Однак тоді через активну реакцію в ЗМІ цю ідею призупинили. Зараз же, коли ситуація стає критичною, в уряду має немає вибору – без зростання цін не обійтися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть.

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що електроенергія для населення повинна подорожчати вже в першій половині 2021 року.